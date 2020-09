Am 1. Saz hat et alles anescht wéi no enger Victoire ausgesinn, ma si ass duerno besser ginn an huet de Match mat 1:6, 6:3 a 6:3 géint d'Azarenka gewonnen.

An der Finall vun de US Open stounge sech e Samschdeg den Owend eiser Zäit d'Naomi Osaka an d'Victoria Azarenka géigeniwwer. Nodeems et am éischte Saz nach no enger klorer Victoire fir d'Azarenka ausgesinn hat, konnt d'Osaka de Match dréinen a sech um Enn an 3 Sätz mat 1:6, 6:3 a 6:3 d'Victoire sécheren.

Fir d'Nummer 9 op der Welt ass et no 2018 déi zweete Kéier, datt si sech zu New York kann an de Palmarès aschreiwen.

Deen éischte Saz war ee ganzt eesäitegt Spill. Direkt beim éischte Service vum Match huet d'Azarenka hirer Géignerin de Service ofgeholl. Déi 31 Joer al Spillerin huet och duerno kaum Feeler gemaach, huet aggressiv gespillt, huet Gedold bewisen an huet op de richtegen Ament gewaart, fir an d'Offensiv ze goen. Duerch dëst Spill konnt si hirer Géigner nach zwou weider Kéieren de Service ofhuelen, fir de Saz mat 6:1 ze gewannen.

Am zweete Saz ass d'Osaka du besser an de Match komm, war méi aktiv, huet mat Tempo gespillt a sech géint d'Belarussin gewiert. Den Niveau vun der Partie ass doduerch an d'Luucht gaangen an et war méi een enke Match. D'Azarenka huet versicht, weider dogéint ze halen, ma hir si Feeler ënnerlaf a si ass mat Momenter hektesch ginn. Um Enn huet sech d'Japanerin de Saz mat 6:3 geséchert an domat an de Sätz op 1:1 ausgeglach.

D'Decisioun huet deemno missen am drëtte Saz falen. D'Azarenka konnt hei net méi un den Niveau vum 1. Saz uknäppen a konnt d'Chancen, déi do waren, net notzen. D'Osaka dogéint huet den Tempo weider héich gehalen, huet sech gutt beweegt an der Belarussin duerch hir drockvoll Schléi d'Liewe schwéier gemaach. D'Japanerin huet sech doduerch verdéngt den drëtte Saz mat 6:3 geséchert an domadder de Match no ronn 2 Stonne gewonnen.