Och Stuttgart, Leverkusen an Hoffenheim sinn 1 Ronn weider. An der Premier League ka Leicester sech duerch 2 Goler vum Vardy géint West Brom behaapten.

DFB Pokal

Kaiserslautern - Regensburg 3:4

0:1 Vrenezi (4'), 1:1 Kraus (64')

Déi Rout Däiwele vu Lautern hate Chance dass et an der Paus just 1:0 fir Regensburg stoung. D'Gäscht waren déi vill besser Ekipp an hätten ouni Problem mat méi enger gréisserer Féierung an d'Kabinne kéinte goen. Mëtt vun der 2. Hallschent ass Lautern ëmmer méi staark ginn, an si hunn sech duerch de Kraus no engem Corner mam 1:1-Ausgläich belount.

Bis zur 120 Minutt sollt awer kee Gol méi falen, sou dass d'Entscheedung am Eelefmeterschéisse misst falen. Den entscheedenden Eelefmeter huet de Kapitän vu Lautern de Sickinger verschoss. Domat steet Jahn Regensburg an der 2ter Ronn vum DFB Pokal.

Norderstedt - Bayer Leverkusen 0:7

0:1 Bender (4'), 0:2 Amiri (10'), 0:3 Alario (12'), 0:4 Wirtz (21'), 0:5 Aranguiz (30'), 0:6 Amiri (31'), 0:7 Schick (77')

Hansa Rostck - VFB Stuttgart 0:1

0:1 Wamangituka (42')



Stuttgart war wuel déi besser Ekipp, an ass och verdéngt mat engem 1:0 Virsprong an d'Paus gaangen. Rostock huet sech awer net verstoppt, an hu ganz couragéis opgespillt.

Premier League

West Bromwich - Leicester City 0:3

0:1 Castagne (57'), 0:2 Vardy (73'), 0:3 Vardy (84')

West Brom huet de Match wat d'Resultat ubelaangt wuel laang konnten ausgeglach halen, ouni awer selwer vill Akzenter no fir kennen opzeweisen. An sou war et Leicester déi an deenen zweete 45 Minutten duerch Goler vum Castagne a Vardy déi éischt 3 Punkten an dëser Saison konnte kropen.

Tottenham Hotspur - FC Everton (17h30)

Ligue 1

OSC Lille - FC Metz 1:0

1:0 Luiz Araujo (88')

De Resumé vum Match, bei deenen de Laurent Jans net am Kader vum FC Metz stoung, bei de Kolleege vu 5minutes.

AS Monaco - FC Nantes

1:0 Diop (5')

Aktuell si 50 Minutte gespillt a Monaco ass 1:0 am Avantage.

La Liga

Deportivo Alaves - Betis Sevilla 0:1

0:1 Tello (90+4')

