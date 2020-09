2:1 gewënnt de Racing um Holleschbierg. Wolz wënnt a leschter Sekonn géint Hueschtert, d'Jeunesse klappt Rouspert an Ettelbréck spillt 1:1 géint Rodange.

Um Samschdeg war et schonns den Optakt vum 3. Spilldag. An engem ganz serréierte Match huet sech de F91 géint de Progrès behaapt an d'Fola huet Stroossen dominéiert.

De Liveticker vun all de Matcher fir nozeliesen.

D'Resuméë vun de Matcher

Swift Hesper - Racing Union 1:2

0:1 Tinelli (18'), 0:2 Mabella (22'), 1:2 Abdallah (42')

Hëtzeg Ufanksphas hunn d'Spectateuren um Holleschbierg gesinn, bei där de Swift méi no um éischte Gol war ewéi d'Gäscht. Ma wéi et esou ass, war et dunn awer de Racing deen an der 18. Minutt duerch den Tinelli d'Féierung fir de Stater Racing geschoss huet. Nëmme 4 Minutte méi spéit konnt de Mabella mat engem Volley de Score op 2:0 fir de Racing erhéijen. De Abdallah ass dunn an der 42 Minutt am Strofraum zur Fall komm, an huet de fällegen Eelefmeter zum 1:2-Uschlossgol an de Filet gesat.

De Swift Hesper huet wuel an der 2. Hallschent versicht den Ausgläich ze markéieren,Spillfloss ass bei den Haushären awer zu kengem Zäitpunkt opkomm. De Stater Racing huet eng ganz gutt Leeschtung bruecht, ware gëfteg a hunn d'Ekipp vum Jeff Strasser fréi am Spillopbau gestéiert. De Francoise hat wuel an der leschter Sekonn nach eng gutt Chance op den 2:2, mee de Ruffier am Stater Gol ofknäppen. 2:1-Victoire fir de Racing.

Union Titus Péiteng - RM Hamm Benfica 0:0

Béid Ekippen hunn e bësse gebraucht bis se am Match ukomm sinn. No enger gudder Véierelsstonn war et dunn de El Hamzaoui dee mat 2 Chancë fir Péiteng eng éischte Kéier geféierlech virum Gol opgedaucht ass. Vum RM Hamm ass déi ganz 1. Hallschent näischt komm, ma och déi Péitenger wosste mam ville Ballbesëtz net all ze vill unzefänken.

Änlecht Bild an deenen zweeten 45 Minutten. Den RM Hamm Benfica huet sech net méi grad esou verstoppt, mee offensiv ass nach ëmmer ze wéineg gaangen. Dat nämlecht kann een iwwert Péiteng soen, sou dass dësen Match mat 0:0 op e Enn geet.

© Christophe Mersch

Victoria Rouspert - Jeunesse Esch 2:3

0:1 Xentidis (3'), 0:2 Klica (15'), 0:3 Bernard (49'), 1:3 Soladio (53'), 2:3 Leroux (81')

Ganz schlechte Start fir d'Lokalekipp. No engem stramme Schoss vum Xentidis lant de Ball am rietsen Eck vum Bürger. Optimalen Optakt deemno fir d'Jeunesse. Rosupert war beméit d'Resultat schnellst méiglech ze egaliséieren, ma et war alt erëm d'Jeunesse déi a Persoun vum Klica no engem super Zouspill vum Xentidis an der 15. Minutt zougeschloen hunn. Rouspert huet wuel no fir gedréckt a wollt de Uschlossgol schéissen, virun der Paus sollt dat awer net méi geléngen.

Direkt no der Paus huet de Bernard mam 3:0 fir Esch fir d'Virentscheedung gesuergt. De Soladio per Kappball an de Leroux mat engem Fräistouss hunn wuel nach eng Kéier fir Spannung gesuergt, mee Esch sollt de Virsprong awer iwwert Zäit bréngen. 3:2-Victoire fir d'Jeunesse.

© Eugène Thommes

US Munneref - FC Déifferdeng 1:3

0:1 Leite Pereira (39'), 0:2 Komano (50'), 0:3 Almeida (74'), 1:3 Scanzano (81')

© Joel Sauber



Etzella Ettelbréck - FC Rodange 1:1

1:0 Kadrija (45'), 1:1 Semedo (57')

© Steve Beckers

US Hueschtert - FC Wolz 1:2

1:0 Ayari (9'), 1:1 Vaccaro (51'), 1:2 Ibrahimovic (89')

© Alexandre Adam

D'Tabell vun der BGL Ligue