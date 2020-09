Nodeems den Éisträicher scho mat 0:2 an de Sätz hanne louch, konnt hien d'Partie dréinen a sech a 5 Sätz d'Victoire géint den Alexander Zverev sécheren.

Den Dominic Thiem huet an der Nuecht op e Sonndeg fir d'éischte Kéier a senger Karriär ee Grand-Slam-Tournoi am Tennis gewonnen. Den Éisträicher konnt sech an enger extrem spannender Finall no engem 0:2-Sazréckstand nach a 5 Sätz mat 2:6, 4:6, 6:4, 6:3 a 7:6 (8:6) d'Victoire bei de US Open zu New York sécheren.

Den Thiem ass deen éischten Éisträichen, deen d'US Open ka gewannen an deen éischte Grand-Slam-Gewënner, deen an den 90er gebuer ass.

Den Alexander Zverev, fir deen et déi éischte Finall bei engem Grand-Slam-Tournoi war, muss nach op seng éischte Victoire waarden.

De Resumé vum Match

Am Ufank vun der Partie tëscht dem Alexander Zverev an dem Dominic Thiem hat et net no enger Victoire fir den Éisträicher ausgesinn. D'Nummer dräi op der Welt hat ee ganz schlechte Start erwëscht an esou ass deen éischte Saz no enger knapper hallwer Stonn mat 6:2 u säi Géigner aus Däitschland gaangen.

Och am zweeten Duerchgang huet sech den Thiem weider schwéier gedoen. Séier loung hie mat 2:5 hannen. Duerno ass him wuel ee Break gelongen an hie konnt säi Service duerchbréngen, fir op 4:5 ze verkierzen, ma den Zverev huet säi Service duerno duerchbruecht a sech esou och deen zweete Saz mat 6:4 geséchert.

Am drëtte Saz stoung den Éisträicher du mam Réck zur Mauer an huet eng Reaktioun misse weisen, fir d'Partie net ze verléieren. Dat ass dem Éisträicher dann och gegléckt. Hien ass elo besser an de Match komm an esou war et elo een ausgeglachent Spill. Am Ufank war allerdéngs den Zverev nach eng Grëtz méi staark. Duerch e Break louch den Däitschen a Féierung, ma d'Nummer 7 op der Welt huet dunn Nerve gewisen, sou datt den Thiem de Break zeréckhuele konnt an um Enn de Saz mat 6:4 gewonnen huet.

Am véierten Duerchgang war et dat nämmlecht Bild. Den Thiem ass ëmmer méi stabil a sengem Spill ginn. Den Zverev dogéint huet gewackelt. Den Däitschen huet fir d'éischt de Service an dunn de Saz mat 3:6 missen ofginn. Domadder stoung et 2:2 an de Sätz an d'Decisioun huet missen am 5. a leschte Saz falen.

Hei huet sech d'Partie du zu engem héichklassege Krimi entwéckelt. Beim Stand vun 3:3 hate béid Spiller am Match 137 Punkte realiséiert. Nodeems den Zverev duerch e Break mat 5:3 a Féierung gaangen ass, huet et no enger Virentscheedung ausgesinn, ma den Éisträicher konnt mat engem Rebreak äntweren an huet bei eegenem Service op 5:5 ausgeglach. Duerno konnte béid Spiller hire Service net duerchbréngen, sou datt et beim Stand vu 6:6 an den Tiebreak gaangen ass. Béid Spiller hu bis zum Schluss gekämpft an et ass och hei nees an d'Verlängerung gaangen. Um Enn war et de 27 Joer alen Éisträicher, dee beim Stand vu 7:6 säin drëtte Matchball genotzt huet, fir de 5. Saz an domadder d'Finall vun de US Open a 5 Sätz de gewannen.

Fir den Thiem ass et déi éischte Victoire an der véierter Grand-Slam-Finall.

Den Alexander Zverev muss dogéint nach op déi éischt Victoire vun engem Grand Slam waarden. Déi leschte Kéier, datt een Däitsche bei esou engem Tournoi erfollegräich war, war de Boris Becker 1996. Den Däitschen hat deemools d'Australian Open gewonnen.