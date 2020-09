De Lëtzebuerger war de Weekend bei de Meeschterschaften am däitsche Baden-Württemberg um Start.

Am drëtte Versuch huet de Bob Bertemes e Sonndeg bei de Meeschterschaften a Baden-Württemberg d'Bomm 21,10 Meter wäit gestouss. Duerno ass dem Lëtzebuerger kee weidere gëltege Versuch méi gelongen. Am éischten an zweete Versuch waren et 19,94 Meter an 20,18 Meter.

Déi 21,10 Meter sinn um Enn fir d'Victoire duergaangen.