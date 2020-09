Et war eng méi lass am Spëtzematch vun der Ligue 1 e Sonndeg den Owend.

Den Arbitter vum Match, Brisard, hat e bëssi méi ze dinn an dësem Spëtzematch zu Paräis. Laang hat et no engem "normale" Futtballmatch ausgesinn. E puer giel Kaarte fir de PSG, e puer fir Olympique Marseille an e Gol fir d'Gäscht aus dem Süde vu Frankräich no 31 Minutten duerch den Thauvin.

© AFP © AFP

E bësse méi spektakulär an onschéin gouf et dunn an der 97. Minutt. No engem onschéine Foul geroden de Kurzawa vum PSG an de Amavi vu Marseille uneneen. Béid gesinn dofir déi rout Kaart. Dono geet et weider mat Ruddelbildung a Gedrécks an dofir gesinn den Benedetto (Marseille) an den Paredes (PSG) all Kéiers hir zweet giel Kaart an den Neymar vum PSG kritt souguer direkt déi rout Kaart gewisen.

Domadder huet den Arbitter no enger Aktioun ganzer 5 Leit vum Terrain gesat. Kuerz drop huet den Onparteieschen dëse Match ofgepaff, an deem Marseille sech mat enger knapper 1:0 Victoire déi 3 Punkte séchert.