No 20 Joer huet een dëse Weekend den Tom Brady eng éischte Kéier op engem Terrain gesinn, dat awer ouni de gewinnte Patriots-Trikot.

Den Optakt vun der Saison haten Kansas City Chiefs gemaach, déi sech doheem géint d'Houston Texans duerchgesat haten.

Tampa Bay Buccaneers - New Orleans Saints 23:34

Zwee vun de beschte Quarterbacks aus de leschten 20 Joer stounge sech zu New Orleans géintiwwer, wéi d'Saints d'Buccaneers aus Tampa empfaangen hunn. Fir den Tom Brady, déi nei Nummer 12 zu Tampa, hat de Match ideal ugefaangen, direkt den éischte Ballbesëtz konnt a 7 Punkten ëmgewandelt ginn. Grad am Ufank huet déi aggressiv Defense vun Tampa d'Saints staark ënner Drock gesat. Ma den Drew Brees wier net den Drew Brees, wann hien dofir keng Léisung fonnt hätt an esou huet hien am zweete Véierel aus engem 0:7 e 17:7 gemaach. Dat wuel och, well et de Saints gelongen ass, e Fieldgoal ze blocken.

Direkt nom Säitewiessel hunn d'Saints nach eng Kéier konnten op 24:7 erhéijen, nodeem de Watson eng Pass vum Tom Brady ofgefaangen huet an de Ball an d'Endzone konnt bréngen. Mat engem Touchdown an engem Field Goal sinn d'Bucs nach eng Kéier op 7 Punkte bäikomm, ma um Enn sollten d'Saints sech awer kloer mat 34:23 behaapten.

Las Vegas Raiders - Carolina Panthers 34:30

Et goung hin an hir am Stadion vun de Panthers. Mol waren d'Raiders am Avantage, mol Panthers. Esou stoung et nom éischte Véierel 9:7 fir d'Heemekipp, an der Paus ware si dunn awer 17:15 hannen. Den drëtte Quarter huet dunn de Raiders gehéiert. Mat enger gudder Defense konnte si d'Panthers zwee Mol stoppen a vir konnt hir Offense als éischt 3 Punkten a kuerz drop souguer 7 Punkte markéieren. 10:0 also fir d'Gäscht an dësem Véierel. Ma d'Äntwert koum direkt nom Säitewiessel. En Touchdown plus Extra-Punkt fir d'Heemekipp a scho ware si nees op 5 Punkten drun. Kuerz drop waren d'Panthers dunn nees a Féierung gaangen, ma d'Raiders konnte séier doropper äntweren. Zum Schluss huet Carolina et net méi fäerdeg bruecht, fir de Match ze dréinen an esou verléiere si hiren Optaktmatch doheem ganz knapp géint Las Vegas.

Green Bay Packers - Minnesota Vikings 43:34

Am Stadion vun de Vikings stounge sech zwou Ekippe géintiwwer, déi mat oppenem Viséier gespillt hunn, wat zu villen Zeenen an och Punkten an der Endzone gefouert huet. 7:3 war d'Heemekipp nom éischte Véierel am Avantage ma den zweete Quarter huet direkt mat engem Safety an domadder 2 Punkte fir d'Packers ugefaangen. Bei de Vickings sollt an dëse 15 Minutte wierklech quasi alles schif goen. Hir Defense krut den Zuch vun de Packers net gestoppt, déi no den zwee Punkte vum Safety nach 17 weiderer konnte markéieren, an hir Offense huet just ganzer 3 Punkten op d'Board bruecht. Esou stoung et 22:10 an der Paus. Am drëtte Quarter dunn hat sech d'Defense vun de Vikings nees fonnt an hu just een Touchdown zougelooss, hir Offense war awer weider ofgemellt. Déi huet dunn an de leschte 15 Minutte gewisen, wat si drop hat. Ganzer 24 Punkten hu si an dëser kuerzer Zäit markéiert. Ma déi 14, déi d'Packers dogéintgesat hunn, sollte fir eng Auswäertsvictoire duergoen.

Miami Dolphins - New England Patriots 11:21

Zu Foxborough huet mat dëser Saison eng nei Zäitrechnung ugefaangen. Et ass Saison One after Brady. Mam Cam Newton hu sech d'Patriots dann awer en erfuerene Playcaller geholl, deen dëser Aufgab gewuess kéint sinn. Den Optakt dunn doheem géint de quasi Angschtgéigner Miami Dolphins. Ma d'Defense vun de Patriots stoung de ganze Match iwwer gutt a si hunn de Ryan Fitzpatrick ganzer dräi Mol dozou gezwongen, fir esou eng riskéiert Pass ze maachen, datt se konnt ofgefaange ginn. De Quarterback vu Miami huet awer dogéint just 1 Kéier de Ball an d'Endzone bruecht. D'Patriots waren do méi konstant, nach 0:0 am éischte Quarter huet dem Cam Newton seng Offense an all den anere Véierel all Kéiers een Touchdown markéiert. Esou wanne si ganz knapp an awer verdéngt mat 21:11 géint Miami.

D'Resultater am Iwwerbléck

Houston Texans - Kansas City Chiefs 20:34

Seattle Seahawks - Atlanta Falcons 38:25

Cleveland Browns - Baltimore Ravens 6:38

New York Jets - Buffalo Bills 17:27

Las Vegas Raiders - Carolina Panthers 34:30

Chicago Bears - Detroit Lions 27:23

Indianapolis Colts - Jacksonville Jaguars 20:27

Green Bay Packers - Minnesota Vikings 43:34

Miami Dolphins - New England Patriots 11:21

Philadelphia Eagles - Washington Football Team 17:27

LA Chargers - Cincinnati Bengals 16:13

Tampa Bay Buccaneers - New Orleans Saints 23:34

Arizona Cardinals - San Francisco 49ers 24:20

Dallas Cowboys - Los Angeles Rams 17:20

E Méindeg da spill d'Pittsburgh Steelers géint New York Giants an Tennessee Titans géint Denver Broncos