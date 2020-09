All Méindeg gëtt et eng nei Episod mat Invitéen aus der nationaler an internationaler Sportswelt.

Dës Woch ass den Dany Scholten Invité am RTL Podcast „Drëtt Hallschent, de Sport-Talk“. De Spiller vum HC Bierchem schwätzt mam Jeff Kettenmeyer a Gilles Tricca iwwert seng Karriär, säin Image als „Enfant Terrible a grouss Matcher mat der Nationalekipp. Drëtt Hallschent Episod 2: Dany Scholten Dës Episod gouf Mëttwochs den 9. September 2020 opgeholl. Links LINK: Drëtt Hallschent Episod 1 mam Laurent Schwartz

RTL Podcasts abonnéieren