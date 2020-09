Um Méindeg den owend gouf et 4 Partien am DFB-Pokal.

Den Dortmunder Sancho huet an der 14. Minutt een Eelefmeter erageschoss (1:0). De Bellingham huet an der 30. Minutt den 2:0 eragemaach.

Duisburg huet vun der 38. Minutt un zu 10 gespillt no enger rouder Kaart fir eng Noutbrems vum Volkmer.

An der 39. Minutt war et schonn den 3:0 vum Hazard.

No der Paus huet de Reyno no engem direkter Fräistouss de 4:0 an an der 58. Minutt huet den agewiesselte Marco Reus de 5:0 geschoss.

Weider gespillt hunn:

Dresden - HSV 4:1

Essen - Bielefeld 1:0

Würzburg - Hannover 2:3