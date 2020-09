E Sonndeg de Mëtteg huet de Swift Hesper eng 1:2-Néierlag géint de Stater Racing missen astiechen.

Déi ganz Lëtzebuerger Futtballwelt war sech virun der Saison quasi eens: de Swift Hesper ass, mat den neie finanzielle Mëttel vum Mäzen Flavio Becca, de grousse Favorit op d'Meeschterkroun.

Nieft enger ganzer Rei vu Spiller, déi schonn am Trikot vum F91 Diddeleng d'Championstitelen "en série" gefeiert hunn, huet ee sech um Holleschbierg och d'Déngschter vum Jeff Strasser als Trainer geleescht. D'Fro, déi sech vill Leit gestallt hunn, war: Packt Hesper et, ongeschloen duerch d'Saison ze marschéieren? Nom drëtte Spilldag kennt een d'Äntwert an déi ass "Nee".

Defaite fir Hepser/Reportage Franky Hippert

De Swift huet et effektiv just bis den drëtte Spilldag gepackt an do war et net nëmmen, datt ee mat engem Gläichspill déi éischt Punkten hänkegelooss hätt, nee, Hesper huet sech e Sonndeg doheem iwwerraschend esouguer mat 1:2 géint de Racing misse geschloe ginn. Et ass kloer, datt de Jeff Strasser, deen d'lescht Saison mat der Fola nach Champion gouf, net déi allerbeschte Laun no der Defaite hat.

"Hat dir gemengt, mir géifen d'ganz Saison keng Defaite maachen. Eng Defaite ass ëmmer schlëmm. Mir si Competiteuren, mir wëllen ëmmer gewannen. Et muss een net mengen, datt Hesper dës Saison all Match géif gewannen. Mir mussen deen Drock, dee vu baussen eragedroe gëtt, vläicht e bëssen ofleeën."

De fréiere Profi weess natierlech och, datt den Drock vum Mäzen grouss ass, deen ëmmer wëll gewannen. De Jeff Strasser weess awer och, u wat an den nächsten Deeg muss geschafft ginn.

"Mir hu Feelpäss gemaach a Secteuren am Mëttelfeld wou dat net soll geschéien, do musse mer dru schaffen."

Um 4. Spilldag reest de Swift, deen an der Tabell hannert dem F91 Diddeleng steet, bei d'Una Stroossen. Wann Hesper och beim Tabelleleschte Punkte géif hänkeloossen, da wär et net onméiglech, datt um Holleschbierg dat éischt Donnerwieder vun der Saison géif erofgoen, och wann de Weekend e frëndleche Sonn-Wolleke-Mix geplangt ass.