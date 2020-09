An Däitschland hu sech d'Bundeslänner, rechtzäiteg fir de Start vun der Saison, op eng Testphas vu 6 Woche gëeenegt, wou Fans erëm däerfen dobäi sinn.

Dat huet déi däitsch Presseagence en Dënschdeg de Mëtteg matgedeelt. D'Cheffe vun de Staatskanzleien hunn een Accord fonnt, fir iwwert 6 Woche laang eng Testphas ze maachen, wou Fans och erëm däerfen am Stadion sinn. Dat awer ënnert strenge Corona-Mesuren. Zum Beispill ginn d'Stadien op 20 Prozent vun hirer Kapazitéit limitéiert respektiv et sinn 1.000 Leit erlaabt, fir Stadien, déi net sou grouss sinn.

Dat gëllt och fir d'Halen, dës Bedingunge gëllen nämlech net nëmme fir Futtball, mä och fir Handball oder Basketball.

Och ze notéieren, d'Tickete wäerten ëmmer personaliséiert verkaf ginn, dat am Kader vum Tracing, fir eng Infektiounskette kënnen ze verfollegen. D'Tickete wäerten och héchstwarscheinlech digital verkaf ginn.

Eng Distanz vun 1,5 Meter muss dann och agehale ginn an de Verkaf vun Alkohol ass verbueden.

Den 1. FCK däerf an der 3. Liga virun 5.000 Spectateuren am Fritz Walter Stadion spillen, dat huet d'Stad Kaiserslautern en Dënschdeg matgedeelt. Dat sinn 10 Prozent vun der Kapazitéit vum Stadion. De Veräin aus der Pfalz hätt e plausibelt an praktikabelt Hygienskonzept presentéiert, heescht et. Den 1. FCK start e Freideg doheem géint Dynamo Dresden an déi nei Saison.