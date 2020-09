An der Champions-League-Qualifikatioun huet sech Dynamo Kiew en Dënschdeg den Owend mat 2:0 géint Alkmaar duerchgesat.

Dynamo Kiew steet domadder an der nächster Ronn vun der Qualifikatioun. De Gerson Rodrigues stoung déi 90 Minutten iwwer fir Kiew um Terrain an hat seng Ekipp an der 49. Minutt mat 1:0 a Féierung. De Sharparenko hat an der 88. Minutt mam 2:0 fir d'Schlussresultat gesuergt.