De Lëtzebuerger Nationalspiller ass jo dës Saison op Norwich City gewiesselt, déi aktuell an der englescher Championship spillen.

Wéi d'Het Nieuwsblad schreift, wieren zwee Spiller vun Norwich City, dëst den Danel Sinani an de Melvin Sitti, am Gespréich, fir vun Norwich City op Waasland-Beveren ze wiesselen. De Sinani ass eréischt am Summer vum F91 Diddeleng op d'Insel gewiesselt. Mam Wiessel géif den Nationalspiller elo dann an der Jupiler League, also der héchster Belscher Spillklass, um Terrain stoen.

Bis ewell hu weder d'Veräiner nach d'Spiller dës Nouvelle confirméiert.