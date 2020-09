Fir de Veräin aus dem Grand-Duché ass domadder am 2. Tour vun der Qualifikatioun d'Aventure an der Europa League eriwwer.

Am 2. Tour vun der Europa League huet de Progrès Nidderkuer e Mëttwoch den Owend mat 0:5 géint Willem II Tilburg verluer. De Géigner war einfach vill ze staark. An der Paus stoung et schonn 0:3 an d’Eliminatioun aus der Europa League ass absolut logesch.

Et hat ee sech allerdéngs e bësse méi vum Progrès erwaart. Zu Uewerkuer um Terrain goufe keng Spectateuren eragelooss nëmmen e puer Invitéen. Ronderëm dem Terrain waren awer eng 100 hollännesch Supporter, déi fir e bëssen Ambiance gesuergt hunn.

D’Visiteure waren direkt vun Ufank u ganz aktiv an hu séieren offensive Futtball gespillt. De Nidderkuerer Golkipper Flauss huet e puer Mol misste retten. No 20 Minutten war näischt ze maachen no enger Flank an dem Kappball vum Griich Pavlidis. Bis d’Paus hunn nach de Saglam an nees de Pavlidis markéiert. D’Spannung war natierlech mam 0:3 no den éischte 45 Minutte komplett eraus.

Nom Säitewiessel huet Willem II nees zougeschloe mat Nunnely an Ndayishimiye an huet dunn d'Partie bis zum Schluss kontrolléiert. Um Enn verléiert de Progrès mat 0:5 an ass domadder an der Europa-League-Qualifikatioun eliminéiert ginn.

En Donneschdeg den Owend ass d'Fola nach am 2. Tour vun Europa-League-Qualifikatioun gefuerdert. Um 16 Auer spillt een Auswäerts géint Ararat Armenia. D'Partie kënnt Dir am Livestream op RTL.lu suivéieren.