En Donneschdeg krut d'Escher Fola et an der 2. Ronn vun der Europa-League-Qualifikatioun mat Ararat-Armenia ze dinn.

Ararat-Armenia dierft fir eng Rei Lëtzebuerger Futtball-Supporter keen onbekannten Numm sinn, well si d'lescht Saison eréischt an de Playoffs am Eelefmeterschéisse géint Diddeleng verluer hunn.

D'Fola huet en Donneschdeg kloer d'Victoire verschenkt. Si waren an Iwwerzuel a louchen an der 90. Minutt nach mat 3:1 am Avantage, ier si spéiderhin an der Verlängerung mat 3:4 verluer hunn an domat eliminéiert sinn.

Resumé

Vun Ufank u war immens vill Vitess am Match a béid Ekippe wollte fréi a Féierung goen. D'Fola hat no 5 Minutten dann och déi éischt Chance duerch en Distanzschoss vum Sacras.

An der 16. Minutt war et dunn awer den 1:0 fir d'Lokalekipp. No engem Corner gouf de Ball mam Kapp verlängert an um 2. Potto stoung de Jeisson Martinez genau richteg, fir de Ball iwwer d'Linn ze drécken.

D'Reaktioun vun der Fola koum awer direkt. Den Diallo huet de Ball opgeluecht fir de Pimentel an de fréiere Spiller vun der Etzella konnt aus knapp 18 Meter de Ball an de Gol schéissen, domat stoung et no 19 Minutte schonns 1:1.

Ararat huet weider op de Gas gedréckt an hat an der 26. Minutt eng déck Chance duerch den Otubanjo, mä deen huet de Ball aus knapp 6 Meter iwwer de Gol geschoss.

An der 43. Minutt dunn eng gutt Nouvelle fir d'Fola. Den Alex, dee schonns Giel hat, huet de Ball mat der Hand beréiert a krut vum Arbitter Giel-Rout gewisen. Deemno d'Fola fir déi zweet Hallschent an Iwwerzuel.

An dës konnte si deels ausnotzen. An der 55. Minutt huet den Hadji den Diallo lancéiert an dee gouf am géigneresche Strofraum gefoult an esou krut d'Escher Fola en Eelefmeter zougesprach.

Hei ass de Stefano Bensi ugetrueden an de Lëtzebuerger Nationalspiller konnt seng Faarwe vum Punkt aus a Féierung bréngen.

Nëmmen 2 Minutte méi spéit hat de Bensi esouguer nach d'Virentscheedung um Fouss, ma hien huet de Ball laanscht de Gol geschoss. An der Mëtt hätt hien deemnowéi och nach kënnen den Hadji zerwéieren.

Ararat huet sech nach net opginn a war weiderhin deels ganz geféierlech, ma bei hirer beschter Chance konnt den Hym e Schoss vum Jeisson paréieren.

An der 81. Minutt huet d'Fola dunn awer nach eemol zougeschloen. De Bensi huet den Hadji ugespillt, deen huet zwee Defenseure stoe gelooss an de Ball ënnen an den Eck geschoss. Keng Chance fir de Golkipp an domat de verdéngten 3:1.

Et sollt awer nach eemol spannend ginn, well Ararat krut nach eemol en Eelefmeter. De Mailson Lima konnt dësen an der 91. Minutt eraschéissen, esou stoung et nëmmen nach 3:2 fir d'Lëtzebuerger.

An nëmmen eng Minutt drop dunn déi kal Dusch, no engem Foul vum Sacras gouf et nach een Eelefmeter fir d'Haushären. Op en Neits ass de Mailson Lima ganz cool bliwwen a konnt tatsächlech nach ausgläichen.

Et huet beim Stand vun 3:3 also missen an d'Verlängerung goen.

Ararat hat elo natierlech ferm Confiance getankt a wollt elo an der Verlängerung direkt nees urappen an an der 97. Minutt huet den Escher Golkipp Thomas Hym in extremis misse fir seng Ekipp retten.

D'Fola huet sech an der Verlängerung extrem schwéier gedoen an an der 113. Minutt krute si dunn d'Quittung. No enger Flank vum Shahinyan ass de Vakulenko am héchste gesprongen a konnt per Kapp op 4:3 stellen.

Dat war dann och d'Schlussresultat, esou datt d'Fola um Enn mat 3:4 verléiert, dat nodeems si an der 90. Minutt nach 3:1 vir waren.