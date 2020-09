D'Suite vum 4. Spilldag an der BGL Ligue war e Samschdeg den Owend mat fënnef Partien, e Sonndeg stinn der zwou weider um Programm.

Eng dach bëssen iwwerraschend Victoire gouf et fir d'Victoria Rouspert géint de Stater Racing, Hesper konnt nees net gewannen an huet 2:2 géint Stroossen gläichgespillt. Rodange huet doheem géint Hueschtert d'Punkte gedeelt an Déifferdeng huet doheem géint Ettelbréck näischt ubrenne gelooss. Den Opsteiger Wolz konnt iwwerdeems déi 4. Victoire am 4. Match feieren.

De Liveticker vun all de Matcher fir nozeliesen.



E Sonndeg spillt Hamm géint Nidderkuer an Diddeleng géint Fola, e Freideg konnt sech d'Jeunesse géint Munneref behaapten.

D'Resuméë vun de Matcher

Wolz - Péiteng 2:1

1:0 Vaccaro (18'), 2:0 Timmermans (34'), 2:1 Maah (43')

Den Opsteiger aus dem Norde vum Land ass an der neier Saison nach ouni Defaite, d'Ekipp vum Trainer Huet wollt dann och géint Péiteng un déi gutt Leeschtungen aus de leschte Matcher uknäppen. Dëse Projet huet no der 1. Hallschent no de Goler vum Vaccaro an Timmermans gutt ausgesinn. Ma déi Wëlzer hu missen oppassen, Péiteng huet nämlech kuerz virun der Paus den 1:2 markéiert.

Nom Säitewiessel koum Péiteng dunn ëmmer besser an de Match. Titus huet déi Wëlzer elo ëmmer déi dacks fréi ënner Drock gesat a konnt sech vereenzelt Golgeleeënheeten erausspillen. Déi 485 Spectateuren zu Wegdichen hunn awer eng Wëlzer Ekipp gesinn, déi virun allem duerch déi gutt Leeschtunge vum Nationalspiller Schon am Gol d'Féierung bis zum Schluss behaapte konnt. D'Resultat aus der Paus war dann och um Enn d'Schlussresultat vun dësem Match.

Racing - Rouspert 0:3

0:1 Brandenburger (19'), 0:2 Leroux (57'), 0:3 Rossler (85')

No enger virsiichteger Ufanksphas vu béide Formatioune war et d'Victoria vu Rouspert, déi viru 335 Zuschauer mat der 1. méi geféierlecher Aktioun fir d'1:0-Féierung konnt suergen. De Racing konnt jo um leschte Spilldag zu Hesper iwwerzeegen, géint Rouspert ass een awer net esou richteg an de Match komm. Och nom 0:1-Réckstand wollt kee Spillfloss bei de Stater opkommen, esou goung et mat dem Avantage fir Rouspert an d'Paus.

E ganz anert Gesiicht hu béid Ekippen nom Téi gewisen: et goung hin an hier mat flotte Spillaktioune vun den zwou Ekippen. Ma markéiere konnt awer op en Neits de Gaascht, dat duerch de Leroux kuerz virun der Stonn. Dem Racing blouf also nach eng gutt hallef Stonn, fir e Fouss tëscht d'Dier ze setzen. Rouspert blouf awer zimmlech souverän, konnt nach een drop setzen un Enn déi 3 Punkte mat op de Camping kënnen huelen.

© Steve Beckers

Stroossen - Hesper 2:2

1:0 Siebenaler (8'), 1:1 Léonil (58'), 1:2 Perez (78'), 2:2 Runser (90'+4)

No der 1:2-Defaite vum Swift um leschte Spilldag géint de Stater Racing wollt d'Ekipp vum Trainer Jeff Strasse et e Samschdeg den Owend besser maachen. Ma Stroossen hat Hesper awer um falsche Fouss erwëscht an ass fréi an der Partie a Féierung gaangen. Wuel ass de Swift besser an d'Partie komm, ma d'Lokalekipp konnt awer als éischt markéieren an am weidere Verlaf vun der 1. Hallschent dann och dëse Score mat an d'Paus huelen.

Och nom Säitewiessel huet sech Hesper um gudden Ofwierspill vu Stroossen d'Zänn ausgebass, bis kuerz virun der Stonn. Do huet nämlech de Léonil mat sengem Schoss, deen nach ofgefälscht gouf, fir den 1:1-Ausgläich gesuergt. Ma domat net genuch: Et war vill lass zu Stroossen, well ier de Perez fir den 2:1 fir de Swift gesuergt huet, ass de Prempeh no engem haarde Foulspill vum Arbitter Rodrigues mat der rouder Kaart fréizäiteg an d'Dusch geschéckt ginn. Stroossen huet nach emol alles probéiert a gouf dunn och an de Schlussminutte belount. D'Una krut nämlech en Eelefmeter zougesprach an huet dësen och verwandelt.

© Kevin Estebanez

Rodange Hueschtert 1:1

0:1 Steiner (21'), 1:1 Larrière (77')

© Bob Leven

Déifferdeng - Ettelbréck 3:0

1:0, 2:0 Buch (56', 64'), 3:0 Joachim (87')

© Christophe Mersch

D'Tabell vun der BGL Ligue