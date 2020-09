E Sonndeg ass Nidderkuer um Cents net iwwer en 0:0 erauskomm a fir d'Fola war zu Diddeleng näischt ze huelen.

De Liveticker vun all de Matcher fir nozeliesen.

D'Resuméë vun de Matcher

F91 Diddeleng - Fola Esch 2:0

1:0 Cools (51'), 2:0 Cabral (68')



An den éischte Minutten huet Diddeleng de Match bestëmmt, ma eng richteg gutt Golchance ass et op kenger Säit ginn. Am Géigesaz zu der Fola huet den F91 et awer probéiert a war dem Gol zu der Féierung och méi no. Ouni Goler ass et dann awer no 45 Minutten an d'Vestiairë gaangen, an deenen zemools d'Gäscht sou gutt wéi keng gutt offensiv Aktioun Opweises haten.

Nom Säitewiessel ass d'Fola da besser an de Match komm an huet direkt de Wee virun de géigneresche Gol gesicht. De Gol ass dann awer mat der éischter Chance fir Diddeleng gefall. De Cools war no engem Corner mam Kapp op der Plaz an huet sou de Gol zur 1:0-Féierung geschoss. Och nom Géigegol huet Fola weider gudde Futtball gespillt, virun allem am Numm vum Bensi. Ronn 20 Minutte viru Schluss ass dem Cabral da mat sengem éischte Ballkontakt direkt no senger Awiesslung den 2:0 gelongen. Zum Schluss war den F91 déi méi effektiv Ekipp a behaapt sech sou géint d'Escher Fola.

RM Hamm Benfica - Progrès Nidderkuer 0:0

Um Cents hu sech béid Ekippen Zäit gelooss fir an de Match ze fannen. Bis op e Schoss vum Holtz aus ronn 25 Meter ass an der Ufanksphas net vill geschitt. No 27 Minutte war et dann den De Souza mam éischte geféierleche Schoss, ma de Sommer am Gol konnt de Kappball paréieren. Mat der Zäit huet Nidderkuer dann ëmmer besser an de Match fonnt, duerch eng disziplinéiert Aarbecht vu béiden Defensen ass awer kenger Ekipp an der éischter Hallschent e Gol gelongen.

An der zweeter Hallschent huet Nidderkuer den Drock erhéicht, huet awer net sou richteg eng Äntwert op déi gutt Defense vun Hamm Benfica fonnt. An de leschten 20 Minutte hu sie dann awer ëmmer méi Plaz fonnt a sou war d'Chance op d'Féierung duerch den Tekiela do, deen d'Nerven eleng virum Golkipp net behale konnt. Kuerz viru Schluss hat op der anerer Säit dann op eemol Hamm nach zwou grouss Chancen, déi awer och net zu engem Gol gefouert hunn. No 90 Minutten ass de Match also ouni Goler op en Enn gaangen.

D'Tabell vun der BGL Ligue