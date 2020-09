Am Stade Henri Dunant zu Beggen ass et e Sonndeg am Frëndschaftslännermatch géint Bulgarien näischt ze huele ginn.

An der éischter Hallschent war der Ekipp aus Bulgarien ee Gol gelongen, am zweeten Duerchgang hat de Gaascht da weiderhin d'Iwwerhand an huet mat zwee weidere Goler alles kloer gemaach. Um Enn muss sech Lëtzebuerg mat 0:3 geschloe ginn.