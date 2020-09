Iwwerdeems behaapt sech de PSG mat enger klorer 3:0-Victoire géint Nice an Neapel wënnt géint Parma.

Bundesliga

RB Leipzig - Mainz (15:30 Auer)

Wolfsburg - Leverkusen (18:00 Auer)

LINK: Den Iwwerbléck vun der Bundesliga

Premier League

Southampton - Tottenham 2:5

1:0 Ings (32'), 1:1 Son (45+2'), 1:2 Son (47'), 1:3 Son (64'), 1:4 Son (73'), 1:5 Kane (82'), 2:5 Ings (90')

Fréi am Match ass Tottenham den éischte Gol gelongen. Nodeems sech awer de Videoarbitter gemellt huet, ass de Gol wéinst enger Abseitspositioun zréckgeholl ginn. Den 1:0 ass dann awer fir Southampton gefall, wéi den Ings no enger Flank vum Walker dem Golkipp mat sengem Schoss keng Chance gelooss huet. Tottenham sollt awer net mat engem Réckstand an d'Paus goen. De Son konnt mat sengem Gol an der zweeter Minutt vun der Nospillzäit nach op 1:1 ausgläichen.

An der zweeter Hallschent huet Tottenham a virun allem de Son den Toun uginn. De Südkoreaner huet nämlech mat 3 weidere Goler an de Minutte 47, 64 an 73 eng komfortabel 4:1-Féierung hirgestallt an domat de Match fir d'Spurs entscheet. Ronn 10 Minutte viru Schluss huet de Kane da souguer nach op 5:1 erhéicht. An der 90. Minutt ass dem Ings zwar nach de Gol zum 2:5 gelongen, dat sollt zum Schluss awer natierlech näischt méi um Ausgang vun der Partie änneren.

Chelsea - Liverpool (17:30 Auer)

LINK: Den Iwwerbléck vun der Premier League

Serie A

Parma - Napoli 0:2

0:1 Mertens (63'), 0:2 Insigne (77')

No enger immens roueger éischter Hallschentn an där et fir keng vu béiden Ekippen eng gutt Golchance ginn ass, huet Neapel am zweeten Duerchgang da besser an de Match fonnt. An der 63. Minutt huet de Ball de Wee iwwer Ëmweeër bei de Mertens fonnt, deen da mat engem Schoss an de rietsen Eck op 1:0 fir d'Gäscht stelle konnt. Parma huet net vill géint de Réckstand gemaach a sou konnt den Insigne ronn 15 Minutte méi spéit op 2:0 erhéijen. Bei deem Resultat ass et dann och bliwwen a sou séchert sech Neapel déi éischt Victoire an der neier Saison.

LINK: Den Iwwerbléck vun der Serie A

Ligue 1

Nice - PSG 0:3

0:1 Mbappe (38'), 0:2 Di Maria (45+1'), 0:3 Marquinhos (66')

Den aktuelle franséische Champion huet wéi erwaart vun Ufank un de Match bestëmmt. Den Di Maria an den Mbappe haten an den éischte Minutte gutt Chancen op de Féierungsgol, ma dee sollt dann awer méi spéit duerch en Eelefmeter falen. Den Mbappé huet ronn 5 Minutte virun der Paus vum Punkt d'Nerve behalen a konnt PSG sou a Féierung bréngen. An der 1. Minutt vun der Nospillzäit ass de Gäscht da souguer nach en zweete Gol gelongen. Den Mbappe huet de Golkipp mat engem stramme Schoss op d'Prouf gestallt, ma de Ball ass direkt op den Di Maria zréckgesprongen, dee sou op 2:0 erhéije konnt.

Nice hat et och am zweeten Duerchgang net einfach fir an de Match ze fannen a sou war et an der 66. Minutt de Marquinhos, dee mat sengem Gol zum 3:0 alles kloer gemaach huet. Bis zum Schluss huet PSG näischt méi ubrenne gelooss a séchert sech domat déi 2. Victoire vun der Saison.

Metz - Reims (15:00 Auer)

Stroossbuerg - Dijon (15:00 Auer)

LINK Den Iwwerbléck vun der Ligue 1