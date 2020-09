Da konnte sech d'Seahawks doheem géint d'Patriots behaapten an Titans klappen d'Jaguars.

Jacksonville Jaguars - Tennessee Titans 30:33

De Match hat gutt fir d'Titans ugefaangen. En Touchdown, eng Interception an en Touchdown an esou stoung et séier 14:0 fir d'Heemekipp. Ma nach am éischte Véierel konnten d'Jaguars nach op 7:14 verkierzen. Direkt am Ufank vum zweete Véierel hu si de Ballbesëtz missten ofginn an d'Titans konnten doduerch nees direkt op 7:21 erhéijen. An d'Paus ass et mat 10:24 fir d'Titans gaangen.

No der Paus war et d'Zäit vun den Ugräifer. Mat hiren zwee Ballbesëtz konnten d'Jaguars zwee Mol en Touchdown markéieren, d'Titans hu mat hirem eenzege Besëtz dat selwecht gemaach. Esou huet de leschte Véierel mat engem 30:23 Avantage fir d'Titans ugefaangen. Ma dëst d'Kéier konnte si hire Ballbesëtz net notzen an hunn d'Ugrëffsrecht ofginn, wat d'Jaguars genotzt hunn, fir den Ausgläich ze markéieren. Mat eppes méi wéi annerhallwer Minutt op der Auer hunn d'Titans mat engem Fieldgoal sech nees a Féierung bruecht, ma de Minshew hat nach e bëssen Zäit, fir dorobber ze reagéieren. Et sollt dunn awer net säi Moment, mä dee vun der Verdeedegung vun den Titans kommen, well de Landry konnt eng Pass vum Minshew offänken an esou de Match fir seng Ekipp entscheeden.

Kansas City Chiefs - Los Angeles Chargers 23:20

De jonken Ersatzquarterback vun den Chargers gouf an dat kaalt Waasser gehäit, nodeem kuerz virum Ufank vum Match kloer war, datt Tyrod Taylor net spille kéint. An de jonken Justin Herbert huet e gudden Job gemaach a sech just wéineg Feeler erlaabt. Direkt mat sengem éischten Drive huet hien de Ball selwer an d'Endzone bruecht. Déi 7:0 Féierung konnt laang gehale ginn, dat och, well d'Defense vun den Chargers de Patrick Mahomes vill ënner Drock gesat hunn an esou d'Offense vun den Chiefs net un d'Lafe koum. Si hunn an der éischter Hallschent just een Touchdown fäerdeg bruecht a sinn esou mat engem 14:6 Réckstand an d'Paus gaangen. D'Chargers konnten souguer nach op 17:6 erhéijen, ma um Enn vum drëtte Quarter stoung et bis op eemol 17:17. Am leschte Véierel hu béid Ekippen nach e Fieldgoal dropgesat, esou datt et mat 20:20 an d'Verlängerung goung.

D'Chargers hunn do hiert Ugrëffsrecht séier missten ofginn an d'Chargers hu mat hirem Besëtzt dräi Punkte gemaach, esou datt si mat hirer éischter Féierung am Match dësen och entscheet hunn.

Atlanta Falcons - Dallas Cowboys 39:40

Et war fir d'Cowboys e Start an dëse Match, deen e vergiesse kann. Si verléieren no un hirer Endzone direkt de Ball a mat der éischter Pass vum Dag huet de Matt Ryan dunn en Touchdown markéiert. Mam zweete Ballbesëtz fir d'Cowboys de selwechte Zenario. Fumble, Ball fir d'Falcons, dräi Mol e Run an Touchdown. 14:0 fir d'Falcons. Dono hunn d'Cowboys de Ball verluer, well se mat 4 Versich net 10 Yards weiderbruecht hunn, wat zu engem Fieldgoal fir d'Falcons gefouert huet, an dono hu se de Ball nach eng Kéier gefumbeld, war dann nees zu 3 Punkte gefouert huet. Esou stoung et, no 15 Minutten 20:0 fir d'Falcons. Am zweete Quarter konnte béid Ekippen en Touchdown an e Fieldgoal markéieren, just den Extra Punkt kruten d'Falcons net hin. Esou stoung et 29:10 an der Paus.

Nom Säitewiessel hunn d'Cowboys dunn däitlech dominéiert. 14:0 am zweete Quarter, esou datt si elo nach just 24:29 am Desavantage waren. D'Falcons hunn awer dunn direkt zwee Mol hannertenee konnte Punkten an esou nees eng confortabel 39:24 Féierung erausspillen, dat mat nach knapp 8 Minutten op der Auer. 3 Minutten hu se gebraucht, fir en Touchdown ze markéieren an hunn esou op 39:30 verkierzt. D'Falcons konnten aus hirem Ballbesëtz net wierklech vill maachen an esou hunn d'Cowboys mat engem séiere Spillzuch op 39:37 verkierzt. Mat engem onside Kick, deen Falcons verschlof hunn, koum d'Ekipp aus Dallas direkt dono nees a Ballbesëtz a konnte mat der Schlusssireen duerch e Fieldgoal de Match dréinen.

New England Patriots - Seattle Seahawks 30:35

Et war eng ausgeglachen éischt Hallschent tëscht de Patriots an de Seahawks. 7:0 fir d'Patriots duerch eng Interception an der Defense, 7:7 duerch en Touchdowns vun de Seahawks. 14:7 duerch en Touchdowns vun de Patriots an 14:14 duerch en Touchdown vun de Seahawks. Eenzege Beemol fir d'Gäscht, si hunn e Fieldgoal vun 51 Yards net markéiert. D'Patriots sinn dunn net schlecht an déi zweet Hallschent gestart, kruten mat hirem éischte Ballbesëtz direkt dräi Punkten. Ma dono hunn d'Eagles der 7 gemaach an duerch eng Interception séier nees a Ballbesëtz komm. Och hei si 7 Punkte fir si erausgesprongen. Esou si si mat engem Avantage vun 28:17 an de leschte Véierel gestart. D'Patriots hunn dann nach eng Kéier op 23:28 verkierzt, ma d'Seahawks hunn den alen Ecart nees hiergestallt. D'Ekipp aus New England koum dann nach eng Kéier bäi, ma méi wéi en 30:35 war fir si net méi dran.



All d'Resultater am Iwwerbléck

Cincinnati Bengals - Cleveland Browns 30:35

New York Giants - Chicago Bears 13:17

Atlanta Falcons - Dallas Cowboys 39:40

Detroit Lions - Green Bay Packers 21:42

Minnesota Vikings - Indianapolis Colts 11:28

Buffalo Bills - Miami Dolphins 31:28

San Francisco 49ers - New York Jets 31:13

Carolina Panthers - Tampa Bay Buccaneers 17:31

LA Rams - Philadelphia Eagles 37:19

Denver Broncos - Pittsburgh Steelers 21:26

Jacksonville Jaguars - Tennessee Titans 30:33

Washington Football Team - Arizona Cardinals 15:30

Baltimore Ravens - Houston Texans 33:16

Kansas City Chiefs - LA Chargers 23:20

New England Patriots - Seattle Seahawks 30:35

E Méindeg den Owend reesen d'Saints dann nach op Las Vegas bei d'Raiders.