Le mardi 22 septembre, le ministre des Sports, Dan Kersch, a présenté la version digitale du calendrier du sport-loisir dans le cadre de la Semaine européenne du sport. Lors de cette conférence de presse, le ministre a également abordé quelques éléments de la rentrée sportive sous le couvert de la crise sanitaire liée à la COVID-19. Semaine européenne du sport La Semaine européenne du sport qui se déroulera du 23 au 30 septembre 2020, connue également sous le hashtag #BeActive, est une initiative de la Commission européenne destinée à promouvoir le sport et l’activité physique pour tous à travers toute l’Europe. L’une des actions phare est le #BeActive Clip Contest qui s’est adressé aux services d’éducation et d’accueil agréés par le ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, et qui a comme objectif de sensibiliser les plus jeunes sur les bienfaits d’une activité physique et sportive régulière. 21 structures d’accueil ont participé à l’initiative cette année. Les vidéos seront publiées à partir du 23 septembre sur le page Facebook (@beactiveLetzebuerg). Les trois vidéos qui obtiennent le plus grand nombre de «likes» jusqu’au 30 septembre seront récompensées avec du matériel de sport ou des équipements de sport au choix d’une valeur respective de 1.000, 750 et 500 euros. Dans le cadre de cette semaine sportive, le Service national de la jeunesse (SNJ) quant à lui a lancé la première édition du #BeActive@Jugendhaus, pour inciter les jeunes à bouger plus et à pratiquer une activité physique. 10 maisons de jeunes et structures œuvrant dans le domaine de la jeunesse participent à l’initiative du SNJ et proposent environ 40 ateliers sportifs à travers tout le Luxembourg. La participation est gratuite et s’adresse principalement aux jeunes. Version digitale du traditionnel calendrier du sport-loisir Le ministre a également présenté la version digitale du traditionnel calendrier du sport-loisir édité par le ministère des Sports. Cette plateforme digitale vise à rassembler les offres de sport-loisir non commerciales proposées au Grand-Duché de Luxembourg et à les rendre accessible au grand public. Des filtres permettent à l'utilisateur de lancer une recherche ciblée et de trouver ainsi l’activité sportive qui répond exactement à ses attentes et besoins. Vidéo: Trailer BeActive Clip Contest 2020 Plus d'informations: Calendrier du sport-loisir

BeActive.lu

Service national de la jeunesse