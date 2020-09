"Et war net selbstverständlech, datt nees Spectateuren beim Optakt vun de Championnater dobäi sinn", dat sot de Sportminister Dan Kersch.

En Dënschdeg war eng Pressekonferenz fir d'Sportrentrée. Ënnert anerem gouf do och déi nei digital Form vum Sport-loisir-Kalenner an d'europäesch Sportswoch presentéiert.

Sportrentrée/Reportage Franky Hippert

D'europäesch Sportswoch ass eng Initiativ vun der europäescher Kommissioun, déi en Dënschdeg ufänkt a bis den nächste Mëttwoch dauert. Dës Campagne, déi och nach ënnert #beactive bekannt ass, huet als Zil, de reegelméissege Sport an d'Beweegung bei de Leit ze fërderen. Eng ganz Rei Aktioune waren a sinn an de structures d'accueil an an den Jugendhaiser programméiert.

Wat de Sport-loisir-Kalenner hei am Land ugeet, gëtt et deen elo an digitaler Form, esou de Sporminister Dan Kersch.

"Jo, dee Kalenner ass et scho ginn, a Buchform, wann dat bis eraus war, konnt een dat net méi adaptéieren. Lo ass et digital. Dat lieft natierlech, datt et permanent gefiddert gëtt."

Et gëtt dann och e confortabele Filtersystem, fir dat ze fannen, wat ee sicht. "Et ass dat d'Iddi, fir datt dat einfach ze bedéngen ass."

An de leschte Wochen hat de Sportminister vill Gespréicher mat de Vertrieder vun de Federatiounen. Den Dan Kersch ënnersträicht nach emol, datt et a Covid-Zäite keng Selbstverständlechkeet war, datt elo nees Spectateuren op de Sportsterrainen däerfe sinn.

"Mir hunn eis ganz bewosst dofir entscheet. Wann d'Leit kucke kommen, gi se och vläicht motivéiert, sech selwer ze beweegen."

D'Konscht besteet doranner, net ze wäit ze goen a senge Mesuren an awer op där anerer Säit wäit genuch, fir d'Gesellschaft ze protegéieren, esou de Sportminister.