Fir Diddeleng leeft et den Ament am Futtball-Championnat richteg gutt. Trotz dem groussen Ëmbau bleift een och am 4. Match weider ongeschloen.

E Mëttwoch stoung an der BGL Ligue de komplette 5. Spilldag um Programm. Mat Hesper an Diddeleng huet besonnesch ee Match op der Affiche erausgestach. Op der enger Säit d'Vergaangenheet vum Flavio Becca zu Diddeleng an deen elo eben zu Hesper ass an dobäi nach déi sportlech dach schonns ugespaante Situatioun um Holleschbierg.

Nom Match vun e Mëttwoch huet sech d'Situatioun dann och net entspaant, well et gouf fir de Swift eng 1:2-Néierlag géint den F91 Diddeleng. An der 19. Minutt waren d'Gäscht duerch e Gol vum Diouf a Féierung gaangen. E Fräistouss war vum Potto zeréck op den Terrain gesprongen an do huet den Diddelenger just nach missen de Kapp dohinner halen, fir ze markéieren. Nëmme 5 Minutte méi spéit koum awer schonn d'Reaktioun vun Hesper. Den Abdallah hat dat ronnt Lieder mat engem Direktschoss am lénke Wénkel ënnerbruecht. Mam Remis ass et an d'Paus gaangen. An der zweete 45 Minutten ware béid Ekipp weider ganz engagéiert, hu sech näischt geschenkt, ma ganz vill Chancë gouf et net. Diddeleng huet eng vun de wéinegen an der 56. Minutt genotzt. De Kirch huet den decisive Gol markéiert. Um Enn ass et eng verdéngten 2:1-Victoire fir den F91. Si hunn der Lokalekipp kaum Plaz gelooss fir e proppere Spillopbau, ma där huet et och un der néideger Kreativitéit am Mëttelfeld gefeelt, fir hei déi 3 Punkten doheem ze behalen.

Virun der Partie gouf dem verstuerwenen Tun van Rijswijck geduecht, deen am Mee no enger schwéierer Krankheet am Alter vun 59 Joer gestuerwen ass. Um Holleschbierg si seng Coequipiere vu virun 30 Joer zesumme komm, deemools hat een zesumme mam Swift Hesper d'Coupe gewonnen.

© Usch Thommes

Fir den Opsteiger Wolz gouf et um 5. Spilldag déi éischten Néierlag an dëser Saison. Zu Rodange hunn déi Wëlzer eng 0:1-Defaite missen astiechen. An engem ausgeglachene Match huet um Enn een Eelefmeter d'Decisioun bruecht. No engem Handspill vum Vaccaro hat de Larrière vum Punkt getraff.

Komplett verréckt war de Match tëscht Hueschtert an Déifferdeng. Déi 3 Punkten huet sech no 90 Minutten d'Ekipp vum Paulo Amodio geséchert. Béid Ekippen hu ganz offensiv gespillt an et ass déi ganzen Zäit um Terrain hin an hier gaangen. Um Enn kruten d'Spectateuren net manner wéi 9 Goler ze gesinn an Déifferdeng huet sech domadder mat 5:4 géint Hueschtert duerchgesat.

De Progrès Nidderkuer huet géint Péiteng mat 3:2 d'Iwwerhand behalen. No enger richteg gudder a flotter éischter Hallschent stoung et tëscht béide Veräiner 1:1 gläich. De Bijelic hat d'Gäscht mat engem Dramgol aus 25 Meter an der 17. Minutt mat 1:0 a Féierung bruecht. Duerch een Eelefmeter hat den Habbas nëmmen 9 Minutte méi spéit ausgeglach. Am Ufank vun der zweeter Hallschent haten déi Péitenger déi besser Chancen, ma d'Goler huet Nidderkuer gemaach. Dat duerch den Habas an der 73. Minutt an dem Bah an der 78. Minutt. An der Nospillzäit huet den Texeira nach op 2:3 verkierzt, ma et ass net méi duergaangen, fir nach eppes um Resultat ze änneren.

Fir d'Fola gouf et eng kloer 4:0-Victoire géint den RM Hamm Benfica. D'Ekipp vum Grandjean huet d'Partie iwwer wäit Strecken dominéiert. An der 23. Minutt hat den Hadji d'Lokalekipp a Féierung bruecht. No engem Foul vum Neves, deen dowéinst an der 42. Minutt mat Rout vum Terrain geschéckt gouf, huet den Hadji d'Féierung vun der Fola per Eelefmeter weider ausgebaut. An den zweete 45 Minutte war et nees dat nämmlecht Bild an d'Fola huet de Match weider kontrolléiert. Den Diallo huet mat senge Goler an der 50. an an der 59. Minutt fir d'4:0-Schlussresultat gesuergt.

Näischt ze feiere gouf et e Mëttwoch den Owend fir Stroossen. Auswäerts huet d'Una mat 0:2 géint Rouspert de Kierzere gezunn. Stroossen bleift mat nëmmen engem Punkt a 5 Matcher um Wupp vun der Tabell.

Nëmmen ee Punkt méi huet aktuell d'Etzella um Konto. Fir déi Ettelbrécker hat et géint d'Jeunesse laang no enger weiderer Defaite e Mëttwoch ausgesinn, ma um Enn konnt d'Lokalekipp duerch hire Golkipp nach an der Nospillzäit op 1:1 ausgläichen. D'Etzella huet sech de ganze Match iwwer beméit, fir e Gol ze schéissen, um Enn goufe si dann och dofir belount.

