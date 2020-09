Récktrëtt vum Récktrëtt: Den Hollänner Raymond van Barneveld kënnt zeréck op déi grouss Darts-Bün. D'Motivatioun wär nees do, sou den 53-Järegen.

De fënneffachen Darts-Weltmeeschter Raymond van Barneveld huet matgedeelt, datt hien néng Méint nom Enn vu senger Karriär erëm mam Profisport ufänkt. De Récktrëtt vum Récktrëtt huet den 53 Joer alen Hollänner e Mëttwoch den Owend iwwer Instagram bekannt ginn.

"Mir maachen et erëm! Ech vermëssen et enorm a wäert mäi Bescht ginn, fir mäin Tour-Ticket esou séier wéi méiglech ze kréien, fir datt ech an Zukunft nees op der grousser Bün optriede kann", sou de "Barney".

De van Barneveld war eigentlech no der leschter WM am Dezember 2019 zeréckgetrueden. Deemools hat de laangjärege Weltklassespiller iwwert sech geurteelt: "Wann s de zwee Joer noneen an der éischter Ronn verléiers, da bass de een Amateur. Da gehéiers de net méi an dëst Spill. Dat wäert ech mir selwer bis zum Enn vu mengem Liewe soen."