Beim 1. FSV Mainz 05, dem Veräin vum Leandro Barreiro, gëtt et aktuell déck Loft an dat wéinst der Suspendéierung vum Stiermer Adam Szalai.

Informatioune vun der Bild-Zeitung no hunn d'Profie vum Futtball-Bundesligist e Mëttwoch den Training verweigert. De Grond fir de Streik vum Leandro Barreiro a sengen Teamkolleege soll d'Suspendéierung vum Adam Szalai e Méindeg sinn. D'Ekipp soll fuerderen, datt d'Suspendéierung nees opgehuewe gëtt.

E Mëttwoch den Owend um 21.33 Auer huet Mainz sech via Communiqué geäussert. "Den Training vun der Profiekipp e Mëttwochnomëtteg huet net wéi geplangt stattfonnt. Ursaach waren emotional Diskussioune bannent der Ekipp ëm den Adam Szalai, deen net mat der Profi-Ekipp trainéiere sollt. Déi Responsabel wäerten an dëser Affär fir d'éischt intern kommunizéieren an dann en Donneschdeg um 13 Auer op enger Pressekonferenz en vue vum Heemmatch géint de VfB Stuttgart sech weider dozou äusseren."

Wisou den Adam Szalai genee suspendéiert gouf, ass bis ewell nach net gewosst. Et gouf driwwer spekuléiert, datt hien dogéint virgaangen wär, datt wärend der Corona-Kris net déi ganz Pai bezuelt ginn ass. Wéi de Kicker schreift soll dat awer net de Grond sinn, mä vill méi eng Ausernanersetzung mam Trainer soll zur Strof gefouert hunn.

Schonn déi lescht Saison gouf et tëscht der Ekipp an dem Beierlorzer Spannungen, déi elo nees schéngen nei entfacht ze ginn.