Et gi mam Tornado an dem Club vu Beefort zwee Äishockeyveräiner hei zu Lëtzebuerg.

Béid Clibb zéien an de leschte Joren awer immens vill Zuschauer un. Fir Tornado fänkt d'Saison den nächste Weekend un. De Veräin vun der Kockelscheier weess bis elo awer nach net, ob Spectateuren zougelooss sinn oder net. Dat ass natierlech eng Woch virum Championnat net ideal, seet de President vun der Äishockey-Federatioun, Alain Schneider.

Alain Schneider: "Dierfe mir Zuschauer eraloossen? Wann - wéi vill? Wann, da vläicht 400 Stéck an et ginn der 800 an dHal eran. Mir wëssen et nach net. Mir kréien do nach genau Informatioune vu Säite vun der Ville de Luxembourg. Wa Leit dobanne sinn, musse si warscheinlech sëtze bleiwen, si kënnen net wärend de Pausen eraus, fir eppes ze drénken oder z'iessen. Mir mussen natierlech och vill méi Leit hunn, déi kucken, dass d'Mesuren agehale ginn, dass d'Leit Masken unhunn. Vun dohier ass et schonns ee groussen Opwand."

Extrait Alain Schneider

Tornado spillt den nächste Samschdeg géint Stroossbuerg. Well een nach net weess, ob Zuschauer erlaabt sinn oder net, respektiv wéi vill der däerfen op der Kockelscheier eran, gëtt den Ament nach un engem Livestream geschafft.