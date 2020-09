"D'Virgabe si kloer an einfach fir de Sportunterrecht an der Schoul", dat seet de Claude Schumacher President vun der Associatioun vun de Sportsproffen.

Bei der Reprise vun der Schoul am Kader vum Deconfinement ronderëm de Coronavirus am Fréijoer war de Sport jo vum Stonneplang geholl ginn. Elo bei der Rentrée ass awer nees Sport an de Schoule virgesinn.

Schoulsport a Corona-Zäiten / Reportage Franky Hippert

Wat d'Mesuren an d'Restriktiounen uginn, ass, dat absolut ze maachen, de Claude Schumacher: "D'Virgabe vum Ministère sinn do relativ kloer an einfach. De Schüler hält de Mask un, wann hien am Vestiaire ass an och nach bis an de Sportssall eran. Eréischt wann e Proff do ass, a bis d'Aktivitéit ufänkt. Virum an nom Cours ginn d'Hänn nach desinfizéiert, respektiv gewäsch."

Et ginn awer och Ënnerscheeder, jee no Lycée, esou de President vun der Associatioun vun de Sportsproffen: "A verschiddene Lycéeën hunn d'Direktioune vill méi restriktiv Mesure virgesinn wei déi vum Ministere, esou datt een ganz ferm ageschränkt ass, an datt a verschiddene Fäll quasi keng Beweegungserzeiung méi méiglech ass."

Och Schwamme goen ass nees méiglech: "D'Schwamme stellt eng ganz speziell Situatioun duer, well do d'Mesurë méi schwéier ëmzesetze sinn. Organisatoresch kritt een dat awer lues a lues an de Grëff, mat der Mask déi een no der Dusch bis bei de Baseng nach muss undoen."

Den Haaptproblem aktuell ass d'Kapazitéit vun de Schwämmen, well méi Espace tëscht de verschiddene Klasse muss bleiwen. Do stellt sech natierlech d'Fro, ob no dëser Corona-Zäit net nach manner Kanner schwamme kënnen, wéi dat elo schonn de Fall ass.