E Freideg den Owend war an der Bundesliga den Optakt vum 2. Spilldag. Och a Frankräich ass de Ball gerullt.

Bundesliga

Hertha BSC Berlin - Eintracht Frankfurt 1:3

0:1 Silva (30'), 0:2 Dost (36'), 0:3 Rode (70'), 1:3 Hinteregger (76')



No engem Remis um éischte Spilldag huet sech d'Eintracht vu Frankfurt e Freideg den Owend déi éischt 3 Punkten an dëser Bundesliga-Saison geséchert. Auswäerts huet ee sech mat 3:1 géint d'Hertha vu Berlin duerchgesat.

De Schlëssel fir den Erfolleg hunn d'Gäscht am Olympia Stadion schonn an den éischte 45 Minutte geluecht. An der 30. Minutt huet de Silva vum Punkt seng Faarwen a Féierung bruecht. No engem Foul vum Boyata um Silva hat den Arbitter een Eelefmeter gepaff. Nëmme 6 Minutte méi spéit huet Frankfurt op 2:0 erhéicht. Dës Kéier war et den Dost, deen no engem Fräistouss vum Kamada de Ball aus sechs Meter mam Kapp eragesat huet. Et war eng verdéngte Féierung fir d'Ekipp vum Hütter. Déi Berliner hunn Offensiv ze wéineg bruecht.

No der Paus waren d'Gäscht ze passiv, ma si konnte frou sinn, dass d'Hertha am leschten Drëttel ze komplizéiert gespillt huet an esou ass et beim Avantage bliwwen. An der 70. Minutt huet dunn de Rode mam 3:0 fir d'Virentscheedung gesuergt. Nëmme 6 Minutte méi spéit konnten déi Berliner wuel nach duerch den Hinteregger op 1:3 verkierzen, ma eng Defaite konnt een net méi verhënneren. Frankfurt hëlt domadder méi wéi verdéngt déi dräi Punkte mat Heem.

Ligue 1

Lille - Nantes 2:0

1:0 Pallois (43' / Selbstgol), 2:0 Yilmaz (87' / Eelefmeter)

Fir de Kont vum 5. Spilldag am franséische Championnat huet Lille mat 2:0 géint Nantes gewonnen. D'Ekipp vum President Gérard Lopez loung no den éischte 45 Minutten duerch e Selbstgol vum Pallois an der 53. Minutt mat 1:0 a Féierung. D'Decisioun ass kuerz viru Schluss an der 87. Minutt gefall. No engem Foul vum Appiah huet den Arbitter een Eelefmeter gepaff. De Yilmaz huet vum Punkt verwandelt a fir d'2:0-Schlussresultat gesuergt.

An der provisorescher Tabell steet Lille elo mat 11 Punkten un der Spëtzt vun der Tabell.

La Liga

