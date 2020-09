Iwwerdeems konnt sech Rennes mat 3:0 géint Saint-Etienne behaapten a Valencia spillt doheem géint Huesca 1:1-gläich.

Premier League

Brighton - Manchester United 2:3

1:0 Maupay (40'), 1:1 Dunk (43'), 1:2 Rashford (55'), 2:2 March (90+5'), 2:3 Fernandes (90+10')

D'Lokalekipp huet de Ball an den éischte Minutte gutt lafe gelooss an huet de Match géint de Favoritt aus Manchester och bestëmmt. An der 40. Minutt huet Brighton sech dann och mam Gol zur Féierung belount. De Bruno Fernandes ass am Strofraum ze spéit an den Zweekampf komm an huet säi Géigespiller zum Fale bruecht. De Maupay huet vum Punkt d'Nerve behalen an den 1:0 geschoss. 3 Minutten drop ass dem Gaascht dann de glécklechen Ausgläich duerch e Selbstgol vum Dunk gelongen a sou ass et mat engem 1:1 an d'Paus gaangen.

Nom Säitewiessel krut Manchester dann e Gol vum Videoarbitter wéinst enger Abseitspositioun oferkannt, ma just 3 Minutte méi spéit huet de Rashford no engem schéinen Dribbling op 2:1 fir d'Gäscht gestallt. Duerno huet Manchester méi u Kontroll gewonnen. Zum Schluss hin huet déi knapp Féierung dann awer nach eng kéier gewackelt. An der 95. Minutt ass de Ball no enger Flank op den zweete Potto duerchgerutscht, wou de March mat der vermuttlech leschter Aktioun op 2:2 ausgläiche konnt. De Match war awer nach net fäerdeg a sou ass et an der 10. Minutt vun der Nospillzäit nach en Eelefmeter fir Manchester United ginn. De Fernandes ass ugetrueden a konnt mat sengem Gol d'Victoire fir de Gaascht sécheren.

West Brom - Chelsea 3:3

1:0 Robinson (4'), 2:0 Robinson (25'), 3:0 Bartley (27'), 3:1 Mount (55'), 3:2 Hudson-Odoi (70'), 3:3 Abraham (90+3')

Serie A

FC Turin - Atalanta Bergamo 2:4

1:0 Belotti (11'), 1:1 Gomez (13'), 1:2 Muriel (21'), 1:3 Hateboer (42'), 2:3 Belotti (43'), 2:4 De Roon (54')

Cagliari - Lazio 0:2

0:1 Lazzari (4'), 0:2 Immobile (74')

Ligue 1

St. Etienne - Rennes 0:3

0:1 Aguerd (33'), 0:2 Guirassy (53'), 0:3 Hunou (90')

Marseille - Metz (21:00 Auer)

La Liga

Valencia - Huesca 1:1

1:0 Wass (38'), 1:1 Siovas (63')

