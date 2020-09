Iwwerdeems muss sech de Leandro Barreiro mam 1. FSV Mainz mat 1:4 géint Stuttgart geschloe ginn.

An der 3. däitscher Liga huet den 1. FC Saarbrécken mat 2:0 géint Hansa Rostock gewonnen. Dobäi war de Maurice Deville 76 Minutte laang am Asaz. An der Tabell steet Saarbrécke mat engem Remis an enger Victoire no zwee Spilldeeg op der 4. Plaz.

