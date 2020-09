Seng Leidenschaft gëllt dem Kloteren un Naturfielsen. Wéi vill aner Sportler trainéiert den Jay Hoffmann 3 bis 4 mol d'Woch.

Donieft ziicht hien och nach Beien. Hien ass wuel keen typeschen 23-Järegen, an awer och net de typesche Sportler. Natierlech wëll hien de Beschte sinn, ma dofir brauch et keng Competitioun. De Chrëscht Beneké huet sech mam Lëtzebuerger Sportklammen op de Wee an d'Natur gemaach.

Boulderen um Natursteen

Scho 4 Joer nodeems hie mat sengem Sport ugefaangen huet, gouf de Jay Hoffmann 2017 Landesmeeschter, säin éischten an eenzegen Titel. Léiwer geet de jonke Sportler un den Fiels, matten an d'Natur. Stonnen, Deeg a ganz Vakanze verbréngt hien un an ënnert grousse stenge Bléck. Hie probéiert ëmmer nees, iwwer méiglechst schwéier Linnen eropzeklammen.

Crashpads als Schutz beim Eroffalen, Klammschong, Chalk fir dréchen Hänn an eng Biischt fir d’Grëffer propper ze maachen, vill méi brauch een net fir ze boulderen. Ee schwéiere Bloc klappt eigentlech ni am éischte Versuch. Dacks kascht et 10, 20 an och emol 60 Versich wärend Wochen a Méint, bis een uewen ass.

Sport huet hien als Kand eigentlech ni weider interesséiert. Bis hien mat 15 Joer beim Boulder Club Lëtzebuerg seng grouss Leidenschaft entdeckt. Mëttlerweil schafft hien a verschiddene Kloterhalen a gëtt donieft gesponsert. Boulderen ass fir hien awer net nëmme Sport a Beruff.

2019 huet him esou een Erfollegserliefnis an de Schwäizer Alpen – an de Magic Woods – souguer Meldungen an den internationale Klamm-Medie bruecht. D’Spezialiste wäerten Dark Sakai mat 8B, d’Weltelite ass do net méi wäit fort.