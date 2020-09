Et war just nach eng Fro vun der Zäit. Schalke huet sech um Sonndeg de Moie vu sengem Trainer David Wagner getrennt.

Nom 1-3 géint Werder Bremen, an no 18 Matcher hannerteneen ouni Victoire, huet sech Schalke also vun sengem Trainer getrennt. Den Interim maachen elo emol d'Co-Trainer Christoph Bühler a Frank Fröhling.

Als méiglech Successeuren ginn, de Sandro Wagner, de Manuel Baum, den Alexander Zorniger an d'Klub-Ikon Marc Wilmots gehandelt.

De Wagner war zënter 2019 Trainer beim Bundesligist.