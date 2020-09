Iwwerraschend däitlech verléiert Bayern München mat 1:4 zu Hoffenheim duerch Goler vum Kramaric (2x), Dabbur an Bicakcic.

Bundesliga

TSG Hoffenheim - Bayern München 4:1 (2:1)

1:0 Bicakcic (16.'), 2:0 Dabbur (24.'), 2:1 Kimmich (36.')

Schonn no der 24 Minutten louch Hoffenheim iwwerraschend mat 2:0 a Féierung. An der 16. Minutt war et de Bicakcic deen no engem Corner an de Gol käppe konnt. An der 24. Minutt war et dann den Dabbur deen de Neuer mat engem Lob iwwerwanne konnt. No 36 Minutten ass de Bayern dann awer den 1:2 gelongen wéi de Kimmich de Ball wonnerschéin an de Wénkel konnt schéissen.

No der Paus war Hoffenheim weiderhin gutt am Match och wann d'Bayern méi Ballbesëtz. Mee mat de schnelle Géigestéiss vun Hoffenheim haten d'Bayern oft hir Problemer a kruten an der 2. Hallschent dann och nach weider 2 Goler vum Kramaric geschoss sou dat d'Heemekipp iwwerraschend däitlech mat 4:1 géint Bayern München gewënnt.

SC Freiburg - VFL Wolfsburg 18h00

Premier League

Tottenham Hotspur - Newcastle United 1:1

1:0 Lucas (25.'), 1:1 Wilson (90.+7.', Eelefmeter)

Manchester City - Leicester City 17h30

Serie A

SSC Neapel - FC Genua 18h00

Ligue 1

AS Monaco - Racing Strasbourg 3:2

1:0 Ben Yedder (9.'), 2:0 Aguilar (45.+2.'), 2:1 Chahiri (46.'), 3:1 Ben Yedder (53.'), 3:2 Ajorque (70.', Eelefmeter)

FC Lorient - Olympique Lyon 17h00

La Liga

Atletico Madrid - Granada 6:1

1:0 Diego Costa (9.'), 2:0 Correa (47.'), 3:0 Joao Felix (65.'), 4:0 Llorente (72.'), 5:0 Suarez (85.'), 5:1 Molina (87.'), 6:1 Suarez (90.+3.')

Däitlech mat 6:1 konnt sech Atletico Madrid mat 6:1 géint Granada duerchsetzen. An der 70. Minutt agewiesselt konnt de Neizougang Luis Suarez direkt 1 Gol virbereeden an 2 Goler selwer schéissen. Dëst ass en optimale Start fir den Uruguayer a senger neier Ekipp nodeems e Barcelona net méi erwënscht war.

