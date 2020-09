De Laf vun de Las Vegas Raiders ass domadder eriwwer an d'Houston Texans kommen einfach net an d'Saison eran.

Houston Texans - Pittsburgh Steelers 21:28

3 Matcher an dräi Néierlage fir d'Texans an dobäi hat et zu Pittsburgh guer net schlecht fir si ausgesinn. 7:3 louche si no den éischte 15 Minutte vir a mat engem 14:14 am zweete Quarter hate si souguer nach e klengen Avantage an der Paus. Ma nom Téi koum de Problem bei der Ekipp, déi déi leschte Saison bal net ze schloe war. Si hunn et einfach net méi fäerdeg bruecht, fir ee Punkt ze markéieren an esou sinn de Steelers ee Fieldgoal an en Touchdown duergaangen, fir dëse wichtege Match doheem ze gewannen.

Las Vegas Raiders- New England Patriots 20:36

Et sollt déi éischten Néierlag fir dat frësch geplënnerten Team vu Las Vegas an dëser Saison ginn. Et hat e bëssi gedauert, bis déi éischt Punkte markéiert goufen an do waren d'Raiders mat engem Fieldgoal a Féierung gaangen. Am zweete Quarter huet hir Defense dunn 13 Punkten zougelooss an hir Attack huet der just 7 markéiert, esou datt si mat engem klenge Réckstand an d'Paus gaange sinn. Dëse sollt sech nach vergréisseren, well de Patriots sinn am drëtte Véierel 10 Punkte gelongen, de Raiders keng. Am Ufank vum leschte Véierel hunn d'Patriots dunn op 29:13 erhéicht, ma d'Genéck huet de Raiders a Fumble gebrach, deen en Defenseur vun de Patriots an d'Endzone bruecht huet. De leschten Touchdown vun de Raiders war dunn nach just Kosmetik.

Green Bay Packers- New Orleans Saints 37:30

Et war en offensive Spektakel tëscht den zwou Ekippe mat den erfuerene Star-Quarterbacken an hire Reien. Eleng an der éischter Hallschent gouf just 3 Mol gepunt a 6 Ugrëffer hunn zu Punkte gefouert. D'Saints konnten dobäi zwee Touchdowns an ee Filedgoal markéieren an d'Packers hunn een Touchdowns an zwee Fieldgoaler ënnerbruecht. Esou stoung et fir d'Heemekipp 17:13. Ma direkt mam éischte Ballbesëtz konnten d'Packers 20:17 a Féierung goen an d'Saints hunn direkt drop ausgeglach. Dat spill sollt bis an de véierte Quarter esou weider goen. Dunn awer hunn d'Saints e Fieldgoal zougelooss, selwer misste Punten an en Touchdown kasséiert. Mat nach 2 Minutten op der Auer haten Packers dunn 10 Punkten Avance. Hir Defense huet de Saints du just nach e Fieldgoal zougestanen an den Onsidekick vun de Saints ass an den Aus gaangen, esou datt d'Packers kuerz viru Schluss nees a Ballbesëtz koumen an dës Victoire konnte sécheren.

Dallas Cowboys - Seattle Seahawks 31:38

Et war nees e ganz interessante Match tëscht de Cowboys an de Seahawks, wou béid Ekippe mat oppenem Viséier gespillt hunn. De Mann vum Dag war awer de Russel Wilson, Quarterback vun de Seahawks. Dësen huet an den éischten 3 Matcher vun dëser Saison 14 Touchdown-Passen gehäit an net eng Interception. Dëst ass en neie Liga-Rekord. Géint Cowboys waren et ganzer 5 Touchdown-Passen, déi ukoumen. Eenzegen anere Punkt vun de Seahawks huet d'Defense gemaach, dat mat engem Safety am éischte Quarter. No dësem Stoung et nom Safety 9:9. Den Ecart hunn d'Seahawks dunn am zweete Véierel gemaach, dee si mat 14:6 fir sech entscheede konnten, esou datt et 23:15 an der Paus stoung. Am drëtte Véierel hu béid Ekippen en Touchdown markéiert an am leschte Véierel gouf et en Touchdown an e Fieldgoal fir d'Cowboys an en Touchdown mat 2-Point-Conversion fir d'Seahawks. Esou bleift d'Heemekipp weider ongeschloen an d'Cowboys mussen déi éischt Néierlag vun der Saison astiechen.

All d'Resultater am Iwwerbléck

Miami Dolphins - Jacksonville Jaguars 31:13

Chicago Bears - Atlanta Falcons 30:26

LA Rams -Buffalo Bills 32:35

Washington Football Team - Cleveland Browns 20:34

Tennessee Titans - Minnesota Vikings 31:30

Las Vegas Raiders - New England Patriots 20:36

San Francisco 49ers - New York Giants 36:9

Cincinnati Bengals - Philadelphia Eagles 23:23

Houston Texans - Pittsburgh Steelers 21:28

New York Jets - Indianapolis Colts 7:36

Carolina Panthers - Los Angeles Chargers 21:16

Detroit Lions - Arizona Cardinals 26:23

Tampa Bay Buccaneers - Denver Broncos 28:10

Dallas Cowboys - Seattle Seahawks 31:38

Green Bay Packers - New Orleans Saints 37:30

E Méindeg den Owend ass nach de Spëtzematch vum Spilldag tëscht de Kansas City Chiefs an de Baltimore Ravens.