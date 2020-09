Zanter dem 1. September ass de Commissaire aux Sports Rob Thillens elo an der Pensioun.

Et wär net gutt fir de Sport, wann et am Sportsministère kee Commissaire aux sports méi géif ginn, dat sot de Rob Thillens, deen elo déi lescht 8 Joer éischte Mann hannert dem Sportminister war, an zanter dem 1. September an der Pensioun ass. Fir de fréiere Sportsproff huet de Sport hei am Land awer och nach ëmmer net dee Stellewäert, deen e misst hunn.

Rob Thillens an der Pensioun / Reportage Franky Hippert

Dat Gefill gouf elo nach beim Rob Thillens verstäerkt elo, wéi de Confinement war:

Well einfach d'Gesellschaft de Stellewäert vum Sport nëmme punktuell gesäit. Ech huelen nëmmen den Tour de France, déi Zäit, wou eis Acteure virbäigefuer sinn, wéi do de Sport gefeiert gouf, duerno fält een nees an al Schemaen zeréck.

Fir de studéierte Sportsproff ass et extrem wichteg, de Kanner vun der Crèche un erop de Spaass un der Beweegung an um Sport vermëttelt kréien.

Mir hunn e Konzept ausgeschafft, datt elo misst ëmgesat ginn, wou een an déi eenzel Stufe vum Alter, d'Kanner weiderentwéckelt. Déi intensiv Zesummenaarbecht mam Educatiounsministere misst weidergefouert ginn, datt schéngt awer net de Fall ze sinn.

Menger Meenung no wär et vu Virdeel, e Sportskommissär ze hunn. Et ass eng Kompetenz gefrot, all Aspekter vum Sport geleiert ze hunn.

De Ball läit deemno elo bei der Regierung.

Et ass elo um Sportminister, deen dann doropper ageet, ob hien e Sportskommissär wëll ernennen oder net. Ech gesinn et als net gutt, un wann dee Poste vakant géif bleiwen.

De fréiere Fussballnationalspiller Rob Thillens hat 2012, de Poste vum Commissaire aux Sports, nom engem Transitiounsjoer, vum Guy Fusenig iwwerholl.

De Rob Thillens ass des Woch eisen Invité an eisem Podcast „Drëtt Hallschent, de Sport-Talk“.