E Mëttwoch den Owend goung et an Däitschland ëm deen éischten Titel an der neier Futtball-Saison.

Am Supercup stounge sech e Mëttwoch den Owend den däitsche Champion a Coupe-Gewënner Bayern München an den Zweeten aus dem Championnat Borussia Dortmund zu München géigeniwwer.

Béid Ekippe stoungen sech dann och vun Ufank un relativ op Aenhéicht géigeniwwer. Ma an der 18. Minutt war et awer dunn den Tolisso, deen den 1:0 fir den FC Bayern München markéiert huet. Och wann net kloer war, op beim éischte Schoss de Ball hannert der Linn war, huet de Buteur awer dunn beim Noschoss kloer de Sak zougemaach.

No enger gudder Flank vum Davies an der 32. Minutt, huet de Müller dunn per Kappball den 2:0 fir Bayern geschoss an de BVB ass kloer zu deem Moment ënner Drock geroden.

Ma 7 Minutten drop sollt awer dunn de BVB eng gutt Méiglechkeet mat engem Gol ofschléissen. Hei war et eng gutt Pass just virum Strofraum vum Haaland op de Brandt, deen dunn mat Liichtegkeet den 1:2 markéiere konnt. Mat deem Resultat ass et dunn och an d'Kabinne gaangen.

An der 2. Halbzeit dunn war et de BVB, dee vill Drock gemaach huet am Ufank an och dofir sollt belount ginn. Nodeems den Delaney engem Spiller vum FC Bayern de Ball an der eegener Hallschent ofhëlt, spillt dësen op säi Matspiller Haaland, deen dunn den 2:2 Ausgläich markéiert, dat onhaltbar fir den Neuer.

Ganz spektakulär ass dunn an der 82. Minutt den 3:2 fir Bayern gefall. Hei war et de Kimmich, deen no enger Pass am Strofraum op de Gol geschoss gouf, ma vum Dortmunder Keeper gehale gouf. Allerdéngs ass de Kimmich beim Falen nach eemol un de Bal komm, deen a seng Richtung koum an huet dunn dach nach de Gol gemaach. Well e Géigespiller beim Kimmich an der Géigend war, hat et ufanks souguer no engem Selbstgol ausgesinn.

Bei dësem Resultat ass et och 90. Minutte plus 3 Minutten Nospillzäit bliwwen.

Domadder wënnt den FC Bayern fir déi 8. Kéier de Supercup, 14 Mol war d'Ekipp scho mat dobäi.