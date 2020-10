De fréiere sloweneschen Nationaltrainer huet en ambitiéise Programm op d'Bee gestallt.

Fir d’Hallschent vun de Spiller an de Spillerinne vun de Nationalkadere steet eng Trainingsseance mam Schwéierpunkt individuell Korrektiounen um Programm. 3 Trainer fir 6 Spiller a Spillerinne sinn am Asaz. De Cheftrainer, Alen Roje, gëtt den Toun un. Och d’Olga Konon, eng fréier Weltklassespillerin, mat wäissrusseschen Wuerzelen, gëtt de jonke Spillerinne wichteg Informatioune mat op de Wee. Si war 2008 op den olympesche Spiller ënnert de 16 Beschten. An dat wëll den Alen Roje och mat engem Spiller oder enger Spillerin aus dem Kader erreechen.

Dat wier eng Premiere an der Geschicht vun der Badmintonfederatioun. Am Ament ass dem fréieren slowenesche Nationalspiller seng Haaptsuerg, international Kontakter fir seng Kaderspiller a Spillerinnen ze fannen. An e puer Woche sollt d’Juniorweltmeeschterschaft a Finnland iwwert d’Bün goen. Mä och dat kann all Ament, wéinst der Corona-Kris, changéieren.

Duerch seng fréier Aktivitéit als Trainer an der Badmintonsakademie am Saarland huet den Alen Roje gutt Kontakter an der Groussregioun opgebaut an dovunner wëll hie seng Spiller profitéiere loossen. D’Pläng an d’Ziler vum Alen Roje sinn ambitiéis an et waart nach e gudde Batz Aarbecht op hien a seng Assistenzen.