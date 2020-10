Um Samschdeg ass am Äishockey fir den Tornado Lëtzebuerg den Optakt vun der neier Saison am franséische Championnat.

Tornado Lëtzebuerg start an d'Saison / Rep. Rich Simon

Wéinst der Corona-Pandemie weess een natierlech net wéi komplizéiert et gëtt an ob d'Saison iwwerhaapt kann op en Enn gespillt ginn.

Dat war dat leschte Joer nämlech net de Fall. Wärend dem Playoff gouf ofgebrach. D'Preparatioun op déi nei Saison war duerch de Covid-19 natierlech och net optimal.

De Kader huet sech beim Tornado vis-à-vis vum leschte Joer geännert. Et probéiert ee virun allem den eegenen Nowuess an d'Ekipp ze integréieren. Dobäi koum awer och nach eng staark Verstäerkung aus der Grenzregioun. An dat ass den Antoine Thomas, de fréiere Kapitän vun Amnéville.

Den Tornado spillt wéi gewinnt nees an der 3. franséischer Divisioun. An d'Zil ass nees, fir et an de Playoff ze packen. Fir den Alain Schneider ass dat realistesch, och wann et net einfach wäert ginn. Mat Lyon, Dijon a Metz huet een nämlech eng ganz staark Grupp erwëscht.

Den Tornado spillt e Samschdeg den Owend um 19 Auer säin éischte Match vun der Saison op der Kockelscheier géint Stroossbuerg.