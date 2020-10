Den nach éischter onbekannte Fransous Hugo Gaston huet sech a 5 Sätz 2:6, 6:3, 6:3, 4:6 a 6:0 géint de Stan Wawrinka aus der Schwäiz duerchgesat.

De Gaston ass Nummer 239 an der Weltranglëscht.

Den 20 Joer jonke Fransous kritt et elo an der 8. Final mam Éisträicher Dominic Thiem, Nummer 3 am ATP-Ranking an Gewënner vun de leschten US Open, ze dinn.