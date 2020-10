De Lëtzebuerger ass an der Paus agewiesselt ginn. A Russland war den Olivier Thill net am Kader vum FK Ufa.

An der 2. Futtball-Bundesliga war um Samschdeg de Mëtteg de Karlsruher SC op Besuch zu Regensburg. Kuerz virun der Paus ass d'Lokalekipp duerch den Albers mat 1:0 a Féierung gaangen. Direkt no der Paus ass dunn e Lëtzebuerger Dirk Carlson fir den Heise agewiesselt ginn. Regensburg sollt de Match awer um Enn mat 1:0 gewannen. Karlsruher huet domat an deenen éischte 4 Matcher nach kee Gol geschoss a bleift am Keller vun der Tabell hänken.

De FK Ufa huet ouni den Olivier Thill géint Rotor Wolgograd 0:0-Gläich gespillt. Béid Ekippe bleiwen domat op deene leschten 2 Plazen an der Tabell. Ufa op der Plaz 15, Wolgograd op der 16 Plaz.

Freideg



Um Freideg den Owend huet um Optakt vum 3. Spilldag an der Futtball-Bundesliga de FSV Mainz mat 0:4 bei Union Berlin verluer. De Leandro Barreiro huet déi 90 Minutte missen op der Bank Plaz huelen. Fir Mainz war et déi 3 Néierlag am 3 Match.