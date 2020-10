Everton klappt Brighton. Den Owend spillt nach Leeds géint Manchester City. A Spuenien huet sech Atlético Madrid mat Villareal d'Punkte gedeelt.

Am internationale Futtball stoungen um Samschdeg eng sëlleg Matcher um Programm. An der däitscher Futtball-Bundesliga war et den 3. Spilldag. Den Detail vun de Matcher fannt dir hei. An der Premier League huet Chelsa Cyrstal Palace 4:0 geklappt an a Spuenien deelt sech Atlético Madrid Punkte mat Villarreal.

Premier League

Chelsea - Crystal Palace 4:0

1:0 Chilwell (50'), 2:0 Zouma(66'), 3:0 Jorginho (78'), 4:0 Jorginho (82')

Och am Match géint Crystal Palace hat Chelsea an der 1. Hallschent vill Problemer a konnt sech ausser 2 Chancë keng geféierlech Aktiounen erausspillen. An deenen zweete 45 Minutte sollt et dunn awer aneschters verlafen. De Chilwell huet an der 50. Minutt aus 5 Meter an de Gol geschoss. Hie sollt och mat enger flotter Flank de 2:0 vum Zouma virbereeden. De Jorginho huet mat engem Doppelpack de Sack zougemaach. Chelsea huet no 4 Matcher elo 7 Punkten um Konto.

Everton - Brighton 4:2

1:0 Calvert-Lewin (16'), 1:1 Maupay (41'), 2:1 Mina (45+2'), 3:1 James (52'), 4:1 James (70'), 4:2 March (90+2')

Everton bleift weider a ganz gudder Form. Géint Brighton huet d'Ekipp vum Carlo Ancelotti hir 4. Victoire am 4. Match konnte féieren. James Rodriguez a Calvert-Lewin hunn alt erëm e ganz gudde Match gewisen a ganz d'Ekipp matgerappt.

Leeds - Manchester City (18h30)

Serie A

Sassuolo - Crotone 4:1

1:0 Berardi (19'), 1:1 Simy (49'), 2:1 Caputo (58'), 3:1 Caputo (85'), 4:1 Locatelli (90+3')

Ligue 1

Lens - St. Etienne (17h00)

La Liga

Atletico Madrid - Villarreal 0:0

