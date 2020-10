Championnat am Sprangreiden vun de Päerdsdeeg zu Réiser.

Am Sprangreiden gëtt et bei de Senioren 2 Kategorien: Amateur an Senior, woubäi mat Senior d’Profie gemengt sinn. Dat sinn der zwangsleefeg net vill. Zu deenen bekannte Gesiichter Marcel Ewen, Christian Weyer , Viktoria Häusler kënnt nach d’Lynn Theis. D’Famill Bettendorf war am Ausland aktiv. No 2 Deeg a virun der leschter Epreuve huet de Marcel Ewen gefouert.

De Marcel Ewen huet misse mat sengem 2. Päerd ëm de Champion reiden. Seng Avance am General virum 2. war ganz knapps. Jidderee konnt eigentlech nach Champion ginn. 4 Punkte kascht eng Staang di roffällt, a méi Punkten Differenz waren et net.

D’Viktoria Häusler war dat éischt um Parcours: kee Feeler war di kloer Uso. Dat huet geklappt. Ofwaarde wat di aner maachen. Mee di Feeler aus den éischten Deeg waren en Handicap.

De Christian Weyer war net besser drun: kee Feeler war de Minimum. Et ass eng Staang gefall, an domat war hien den 3.

D’Lynn Theis hat dee selwechten Drock: Um Enn ass e Parcours mat 4 Feelerpunkten duergaange fir di 2. Plaz am Championnat.

Alles louch beim Marcel Ewen, hien a säi Päerd haten et lo selwer an der Hand. 1 Feeler konnt hien sech leeschte fir awer Champion ze ginn. Alle Paletti bis bei dee leschten Obstakel : Peng d’Staang fält. Dat huet kee negativen Afloss op d’Klassement : De Marcel Ewen ass Champion 2020.

Fir d’éischte Kéier an der Geschicht vun de Päerdsdeeg zu Réiser war d’Pist aus Sand a net aus Gras. Zum Gléck.