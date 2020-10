De Laurent Jans ass bei Metz net zum Asaz komm. An Italien hu Lazio Roum a Inter Mailand sech 1:1 getrennt.

Bundesliga

Wolfsburg- Augsburg 0:0



Béid Ekippen hunn an der 1. Hallschent de Wee no fir gesicht, och wann Wolfsburg méi vum Spill hat a virun allem iwwer baussen ëmmer erëm geféierlech virun de Gol vun de Gäscht komm ass. Augsburg huet sech op Konter konzentréiert. Och an deenen zweete 45 Minutten hunn d'Spectateuren een änlecht Bild gesinn. Wolfsburg krut et awer net hin déi Augsburger Mauer ze briechen, sou dass dëse Match mat 0:0-Gläich op en Enn gaangen ass.



Bayern München - Hertha BSC Berlin (18h)

Premier League

Leicester City - West Ham United 0:3

0:1 Antonio (14'), 0:2 Fornals (34'), 0:3 Bowen (83')

D'Lokalekipp huet um 4. Spilldag doheem déi 1. Néierlag missen astiechen, an dat duerchaus iwwerraschend, ass een als Favorit an de Match gaangen. Trotz nëmmen 30 % Ballbesëtz hat West Ham de ganze Match awer iwwer déi besser Chancen a gewënnt net onverdéngt géint Leicester City mat 3:0.

Arsenal - Sheffield United 2:1

1:0 Saka (61'), 2:0 Pepe (64'), 2:1 McGoldrick (83')

Arsenal huet sech laang schwéier gedoe géint Sheffield United. Zemools offensiv huet et un der néideger Kreativitéit gefeelt, dat awer och well Sheffield sech hannen dra gestallt huet. An der 61. Minutt ass de Knuet dunn geplatzt, dat duerch de Saka. 3 Minutte méi spéit sollt de Pepé mam 2:0 fir d'Entscheedung suergen. De McGoldrick huet wuel nach fir Sheffield den 1. Gol vun der Saison geschoss, mee um Resultat sollt sech näischt méi änneren.

Manchester United - Tottenham (De Match ass an der Paus)

1:0 Fernandes (2'), 1:1 Ndombele (4'), 1:2 Son (7'), 1:3 Kane (31'), 1:4 Son (37')

Schock fir Tottenham no net mol 2 Minutten. De Fernandes huet e berechtegen Eelefmeter an de Gol geschoss a fir déi fréi Féierung dir Manu gesuergt. Dono huet de Momentum fir Tottenham gezielt. No Goler vu Ndombelé a Son stoung et no 7 Minutten 2:1 fir d'Gäscht. Nodeems de Martial an der 28. Minutt och nach déi Rout Kaart gesinn huet, an de Kane sou wéi de Son weider Goler geschoss huet, ass et mat 4:1 fir Spurs an d'Paus gaangen.

Aston Villa - Liverpool (20h15)

Serie A

Lazio Roum - Inter Mailand 1:1

0:1 Martinez (30'), 1:1 Milinkovic-Savic (55')

E ganz spannende Match dee béid Ekippe gebueden hunn. Souwuel Lazio wéi och Inter hätten dëse Match kéinte gewannen. An der Schlussphase krut den Immobile fir Lazio an de Sensi fir Inter jeeweils eng rout Kaart. Alles an allem e Leeschtungs gerechten 1:1.

AC Mailand - Spezia Calcio (18h)

Ligue 1

Metz - Lorient 3:1

0:1 Hamel (36'), 1:1 Niane (43'), 2:1 Niane (59'), 3:1 Niane (64')

De Laurent Jans souz vun Ufank un op der Bänk vu Metz an ass och wärend deenen 90 Minutten net zum Asaz komm. De Resumé vum ganze Match fannt dir bei de Kolleege vu 5 Minutes.

Racing Stroossbuerg - Lille 0:3

0:1 Celik (21'), 0:2 Sanches (54'), 0:3 Yilmaz (68')

La Liga

Levante - Real Madrid 0:2

0:1 Junior Vincius (16'), 0:2 Benzema (90+5')

