Fir d'Vikings gouf et déi éischt Victoire fir dës Saison an d'Bills an d'Seahawks bleiwe weider ongeschloen.

Los Angeles Chargers - Tampa Bay Buccaneers 31:38

Dräi Victoiren um Stéck gouf et fir d'Fans vun de Bucs an de lescht Jore seelen. An dobäi war et géint d'Chargers alles aneschters, wéi eng sécher an einfach Victoire. Den éischten Drive hunn d'Bucs direkt an d'Endzone bruecht, ma dono goufe si an der éischter Hallschent vun der Defense aus Los Angeles dominéiert. De Brady huet e Pick-6 gehäit an och soss ass net vill zesummekomm. Esou louche si 1 Minutt virun der Paus 24:7 zeréck. Ma e gudde Spillzuch vun der Defense huet d'Attack vun de Bucs op d'8 Yard-Linn bruecht a sou konnte si kuerz virum Téi op 24:14 verkierzen.

Déi zweet Hallschent ass du fir d'Ekipp aus Tampa besser gelaf, grad och den Tom Brady war a gudder Form an huet am ganze Match 5 Passen an d'Endzone gehäit, am drëtte Quarter hate si d'Nues mat 14:7 vir an an de leschte 15 Minutte konnte si souguer en 10:0 dohi leeën. Esou fanne si no engem staarke Schlusssprint mat 38:31 géint staark Chargers.

Minnesota Vikings - Houston Texans 31:23

Et war de Match tëscht 2 Ekippen, déi dës Saison nach wäit hannert hiren Erwaardunge bliwwe sinn. Net eng Victoire konnte béid Ekippen, déi déi lescht Joren esou staark waren, bis ewell verbuchen. An et waren d'Gäscht, déi däitlech besser an de Match koumen, an an der Paus 17:6 vir waren. D'Texans koumen awer am drëtte Quarter op 17:16 bäi, ma a Féierung konnte si net goen. An den nächsten zwee Drives hunn d'Vikings all Kéiers de Ball an d'Endzone kritt an haten eppes manner wéi 11 Minutte viru Schluss e komfortabelen Avantage vun 31:16. Den Texans sollt nach een Touchdown geléngen, ma hire leschte Versuch konnt vun der Defense opgehale ginn.

Cleveland Browns - Dallas Cowboys 49:38

Et passéiert net esou dacks am American Football, datt een 38 Punkte markéiert an awer de Match verléiert. Ma esou ass et de Cowboys de Weekend géint d'Browns ergaangen. No 15 Minutten hat d'Heemekipp nach en Avantage vu 14:7, ma de Browns sinn am zweete Véierel ganzer 24 Punkte gegléckt an esou hate si e komfortabele 31:14 Avantage an der Paus, deen se nom Säitewiessel nach op 41:14 ausbaue konnten. Eréischt am leschte Quarter sinn de Cowboys nees Punkte gelongen, och hei 24. Ma et sollt awer net duergoen, fir erëmzekommen an déi 8 Punkten am leschte Véierel vun de Browns, hätten déi mol net gebraucht, fir de Match ze gewannen.

Buffalo Bills - Las Vegas Raiders 30:23

D'Bills hunn aktuell e Laf an de Raiders hire schéngt scho bal eriwwer, éier e wierklech ugefaangen huet. Zu Las Vegas war et fir d'Bills déi véierte Victoire am véierte Match, fir d'Raiders déi zweeten Néierlag um Stéck. An dobäi waren d'Raiders an dësem Match ni wierklech ofgeschloen: 3:7 nom éischte Véierel, 13:17 nom zweeten a souguer 16:17 nom Drëtten. Ma an de leschte 15 Minutten hunn d'Bills dunn den Ecart konnte maachen, dat mat 13 markéierte Punkten a just 7, déi se zougelooss hunn.

Nieft de Bills si bis ewell och d'Seahwaks no 4 Matcher ongeschloen. Och nach keng Néierlag gouf et fir d'Packers an d'Chiefs, déi e Méindeg den Owend spillen, a fir d'Titans an d'Steelers, déi dëse Weekend net spillen.

E Méindeg den Owend spillen nach d'Patriots bei den Chiefs an d'Packers kréien d'Falcons op Besuch.