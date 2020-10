Bei den Häre stinn d'Véierelsfinalle vun de French Open fest. Bei den Damme ass nach eng Plaz fräi.

Hären

D'Nummer 1 vun der Welt steet wéi erwaart an de Véierelsfinallen. Den Novak Djokovic konnt sech kloer mat 6:4, 6:3 a 6:3 géint de Karen Khachanov aus Russland duerchsetzen. Säi Géigner an der nächster Ronn ass de Pablo Carreno Busta. De Spuenien huet sech kloer an 3 Sätz mat 6:2, 7:5 a 6:2 géint den Underdog Daniel Altmaier behaapt.

Den Andrey Rublev huet sech a senger Aachtelsfinall mat 6:7, 7:5, 6:4 a 7:6 géint de Marton Fucsovics duerchgesat a spillt elo géint de Stefanos Tsitsipas, dee beim 6:3, 7:6 a 6:2 géint de Grigor Dimitrov keng gréisser Problemer hat.

Mam Diego Schwartzmann steet dann och e Südamerikaner an de Véierelsfinallen. Den Argentinier huet an der Aachtelsfinall mat 6:1, 6:3 a 6:4 géint de Lorenzo Soneo gewonnen. Elo kritt hien et mam US-Open-Gewënner Dominic Thiem ze dinn. Den Éisträicher huet sech an der Aachtelsfinall knapp mat 6:4, 6:4, 5:7, 3:6 a 6:3 géint de Fransous Hugo Gaston duerchgesat.

An de Véierelsfinallen dierf natierlech och de Rafael Nadal net feelen. Den 12-fache Roland-Garros-Gewënner konnt sech an der Ronn vun de leschte 16 géint den Amerikaner Korda mat 6:1, 6:1 a 6:2 behaapten. De 34 Joer ale Spuenier kritt et elo an der Véierelsfinall mam 19 Joer ale Jannik Sinner ze dinn. De jonken Italiener hat an der Aachtelsfinall de US-Open-Finalist Alexander Zverev eliminéiert.

Dammen

Déi grouss Favoritin Simona Halep huet sech an der Aachtelsfinall der jonker Polin Iga Swiatek misse geschloe ginn. D'Polin huet de Match mat 6:1 a 6:2 dominéiert a spillt an der Véierelsfinall elo géint d'Martina Trevisan. D'Italienerin konnt d'Kiki Bertens mat 6:4 a 6:4 iwwerraschen.

D'Elina Svitolina huet an der Aachtelsfinall kuerze Prozess mam Caroline Garcia gemaach. D'Spillerin aus der Ukrain hat mat 6:1 a 6:3 gewonnen an trëfft elo op d'Argentinierin Nadia Podorska, déi hirersäits mat 2:6, 6:2 a 6:3 dem Barbora Krejcikova iwwerleeë war.

Eng Ronn weider ass och d'Sofia Kenin. D'US-Amerikanerin, aktuell d'Nummer 6 op der Welt huet an 3 Sätz mat 2:6, 6:2 a 6:1 géint d'Fiona Ferro aus Frankräich gewonnen. Wien d'Géignerin vun der Kenin am nächsten Tour ass, decidéiert sech en Dënschdeg an der Partie tëscht dem Ons Jabeur aus Tunesien an dem Danielle Collins aus den USA.

Och fir d'Laura Siegemund geet den Dram vu Roland Garros weider. Déi däitsch Spillerin konnt sech mat 7:5 a 6:2 géint d'Paula Badosa aus Spuenien behaapten. An der Véierelsfinall kritt si et elo awer ganz schwéier, well do waart d'Petra Kvitova. D'Tschechin huet an hirer Aachtelsfinall kloer mat 6:2 a 6:4 géint d'Chinesin Shuai Zhang gewonnen.