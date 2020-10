Deet sech awer nach eppes um leschten Dag vun der Transfertperiod fir de Laurent Jans?

An der Belscher Press heescht et, datt de Standard vu Léck um Kapitän vun der Lëtzebuerger Futtballnationalekipp interesséiert wier. An de franséische Medien heescht et awer och, datt Fabien Centonze, Rietsverteideger vu Metz bei Olympique Marseille am Gespréich wär, fir do de Bouna Sarr ze ersetzen, dee jo op Bayern München gewiesselt ass. Dee Moment géif de Jans nees zu Metz gebraucht ginn, well de Lëtzebuerger bei de Grenats, hannert dem Centonze, d'Nummer 2 op der Rietsverteidegerpositioun war.