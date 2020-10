D'Lëtzebuerger Nationalekipp spillt e Mëttwoch um 20.15 Auer am Stade Josy Barthel géint Liechtenstein. Mir iwwerdroen de Programm vun RTL Zwee.

De Match géint Liechtenstein gëllt als Test, am Virfeld vun den zwou Nations League Partien e Samschdeg géint Zypern an en Dënschdeg a Montenegro.

Ustouss am Stade Josy Barthel ass den Owend um 20.15 Auer. Mir iwwerdroen d’Partie Live um Radio, wéi och op der Tëlee an am Stream op rtl.lu.

Presentatioun a Commentaire: Jeff Kettenmeyer a René Peters.

Sender: RTL Zwee

Ufank vun der Emissioun : 20h

Ufank vum Match: 20h15

Viraussiichtlechen Enn vun der Emissioun: 22h30

Mir iwwerdroen op RTL.lu an iwwert d'Appen de Programm vun RTL Zwee

FLF Selektioun

1 BARREIRO MARTINS Leandro 03/01/00 1. FSV Mainz 05 (D) 2 BENSI Stefano 11/08/88 CS Fola Esch 3 BOHNERT Florian 09/11/97 1. FSV Mainz 05 (D) 4 CARLSON Dirk 01/04/98 Karlsruher SC (D) 5 DEVILLE Maurice 31/07/92 1. FC Saarbrücken (D) 6 GERSON Lars 05/02/90 IFK Norrköping (SWE) 7 PINTO Mica 04/06/93 Sparta Rotterdam (NL) 8 HALL Tim 15/04/97 Gil Vicente (PT) 9 JANS Laurent 05/08/92 FC Metz (F) 10 KIPS Tim 01/11/00 F91 Dudelange 11 MAHMUTOVIC Enes 22/05/97 PFC Lviv (UKR) 12 MALGET Kevin 15/01/91 Swift Hesperange 13 MARTINS DA GRACA Marvin 17/02/95 Casa Pia Atlético Clube (PT) 14 MARTINS PEREIRA Christopher 19/02/97 Young Boys Bern (CH) 15 MORIS Anthony 29/04/90 Union Saint-Gilloise (B) 16 MURATOVIC Edvin 15/02/97 F91 Dudelange 17 RODRIGUES GOUVEIA Gerson 20/06/95 Dynamo Kiev (UKR) 18 RUPIL Timothé 12/06/03 1. FSV Mainz 05 (D) 19 SCHON Ralph 20/01/90 FC Wiltz 71 20 SELIMOVIC Vahid 03/04/97 OFI Crète (GR) 21 SINANI Danel 05/04/97 Waasland-Beveren (B) 22 SKENDEROVIC Aldin 28/06/97 FC Progrès Niederkorn 23 THILL Olivier 17/12/96 FK Ufa (RUS) 24 THILL Vincent 04/02/00 CD Nacional Funchal (PT)

Aner international Test-Matcher haut den Owend heeschen ënnert anerem: Portugal – Spuenien, Däitschland – Tierkei oder Frankräich – Ukrain.