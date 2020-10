E Mëttwoch war d'Suite vun de Véierelsfinalle vun de French Open bei den Dammen.

D'Petra Kvitova konnt sech e Mëttwoch fir d'Halleffinall qualifizéieren. D'Tschechin huet sech mat zweemol 6:3 géint d'Laura Siegemund aus Däitschland duerchgesat.

An der Ronn vun de leschte 4 kritt si et elo mam Sofia Kenin ze dinn. Déi 21 Joer al Amerikanerin konnt sech an hirer Véierelsfinall mat 6:4, 4:6 a 6:0 géint hir Landsfra Danielle Collins ze dinn.