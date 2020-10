Déi däitlech besser Ekipp war Lëtzebuerg, ma Liechtenstein huet seng Chance genotzt, sou dass d'Ekipp sech géint Lëtzebuerg am Testmatch behaapte kann.

E Mëttwoch den Owend huet d'Lëtzebuerg Futtball-Nationalekipp en vue vun den zwou Partien an der Nations League heiheem géint Zypern (10. Oktober) an auswäerts géint Montenegro (13. Oktober) ee Frëndschaftslännermatch géint Liechtenstein gespillt.

Ma hei ass et awer manner gutt fir d'FLF-Formatioun gelaf, Lëtzebuerg verléiert den Testmatch mat 1:2 géint de Liechtenstein, obwuel d’FLF-Selektioun am FIFA Ranking 83 Plaze besser klasséiert ass. D’Rout Léiwen hunn ënnert hire Méiglechkeete gespillt. Par Rapport zum leschte Lännermatch gouf bei de Lëtzebuerger op 8 Plaze gewiesselt.

D’Visiteuren hate mam Fabio Wolfinger no 23 Minutten den 0:1 markéiert a waren an der Paus am Avantage, obwuel d’Lëtzebuerger vill méi Ballbesëtz haten.

Dat huet sech och nom Säitewiessel confirméiert, mä markéiert huet nees Liechtenstein an der 61. Minutt, no engem 11 Meter vum Nicolas Hasler.

Nodeem de Nationaltrainer 6 Spiller agewiesselt huet, an en e puer kreativ Elementer wéi Gerson Rodrigues an Danel Sinani bruecht huet, hunn déi Rout Léiwe besser gespillt a si ware méi geféierlech.

Den 1:2 ass an der 72. Minutt no engem 11 Meter gefall. Verwandelt huet de Profi vun Dynamo Kiew Gerson Rodrigues.

Obwuel et nach Goalchancë goufen, huet d’FLF-Selektioun d’Kéier net méi krut. Et confirméiert sech, datt Lëtzebuerg et net fäerdeg bréngt, géint Liechtenstein ze gewannen, wat richteg enttäuschend ass.

De Samschdeg vun 3 Auer Mëttes un geet ëm Punkten an der Nations League géint Zypern.