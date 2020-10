D'Letesenbet Gidey huet de Weltrekord iwwer 5000 Meter pulveriséiert. De Joshua Cheptegei huet deen iwwer 10.000 gekackt.

An der Liichtathletik gouf et e Mëttwoch den Owend zwee nei Weltrekorder.

Letesenbet Gidey huet de Weltrekord iwwer 5000 Meter pulveriséiert. Beim "World Record Day" zu Valencia huet d'Ethiopierin ënner perfekte Bedingungen déi al Beschtzäit vum Tiruneh Dibaba aus dem Joer 2008 ëm 4,5 Sekonne verbessert. No 14 Minutten, 11 Sekonnen a 65 Honnertstel war d'Gidey am Zil.

De Weltmeeschter Joshua Cheptegei aus Uganda huet iwwerdeems du Valencia de 15 Joer ale Weltrekord iwwer 10.000 Meter geknackt. Fir de 24 Joer ale Leefer ass de Chrono no 26 Minutten an 11 Sekonne stoe bliwwen. Hien ass domadder iwwer 6 Sekonnen ënnert der aler Beschtzäit vum Olympiagewënner Kenenisa Bekele aus dem Joer 2005 bliwwen.

Fir den Cheptegei ass et schonn deen drëtte Weltrekord dëst Joer. Am Februar hat hien d'Beschtzäit iwwer 5 Kilometer op der Strooss verbessert, am August war et déi iwwer 5000 Meter an elo koumen nach d'10.000 Meter dobäi.